VERNIER (dpa-AFX) - Der Genfer Aromen- und Duftstoff-Hersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr den Umsatz nicht ganz so stark gesteigert wie erwartet. Die Erlöse kletterten um 6,4 Prozent auf 2,48 Milliarden Schweizer Franken (2,3 Mrd Euro), wie der Symrise -Konkurrent am Donnerstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, legten die Umsätze um 2,3 Prozent zu. Im ersten Quartal hatte der Konzern beim Wachstum positiv überrascht. Der Gewinn erhöhte sich im abgelaufenen Vierteljahr um 4,5 Prozent auf 384 Millionen Franken.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 6,5 Prozent auf 597 Millionen Franken. Die entsprechende Marge sank um 3,3 Prozentpunkte auf 24,0 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern allerdings im Zusammenhang mit der Änderung bei den Pensionsplänen einen einmaligen Gewinn von 55 Millionen Franken verbucht. Analysten hatten im Schnitt zwar etwas mehr Umsatz, dafür aber weniger Gewinn erwartet.

Givaudan bezeichnete die Dynamik auch zum Halbjahr als "gut". Insbesondere im Duftstoffgeschäft verwies der Konzern auf eine sehr hohe Vergleichsbasis im Vorjahr. Zusammen mit den Kunden würden weiter Preiserhöhungen durchgesetzt, um den Anstieg der Produktionskosten auszugleichen. Der Umsatz im Bereich Duftstoffe stieg um 0,4 Prozent auf 1,14 Milliarden Franken, die Aromen-Sparte legte um 12 Prozent auf 1,35 Milliarden Franken zu.

Der Konzern bestätigte seine Mittelfristziele. Demnach strebt Givaudan über den Zeitraum 2015 bis 2020 jährlich ein Wachstum aus eigener Kraft von 4 bis 5 Prozent an und will damit das Marktwachstum übertreffen./jha/men/stb

