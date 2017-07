Angesichts der hohen Erwartungen verlief das IPO des US-Kochboxen-Versenders Ende Juni mager: Anstatt von 15 bis 17 $ ließen sich nur 10 $ je Aktie am Markt durchsetzen. Seitdem befindet sich die Aktie im Sinkflug. Zeichner liegen mittlerweile knapp 40 % im Minus. Befeuert wurde die schlechte Entwicklung durch die Meldung, dass Amazon die Bio-Lebensmittelkette Whole Foods kauft. Einiges spricht dafür, dass Amazon auch in das Geschäft mit dem Versand von Kochboxen einsteigen will. Dann erzittert die Konkurrenz natürlich zurecht! Ohnehin ist noch zweifelhaft, ob die Geschäftsidee von Unternehmen wie Blue Apron oder dem deutschen Rocket-Internet-Ableger HelloFresh langfristig überhaupt Platz für mehrere Anbieter lässt. Wenn nicht, dürfte es für Tausendsassa Amazon ein Leichtes sein, die Konkurrenz zu überrollen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 29 vom 20.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info