Krones setzt im ersten Halbjahr 2017 stabiles Wachstum fort

- Umsatz und Auftragseingang steigen im ersten Halbjahr um 13,8 % und 11,0 %.

- Ergebnis vor Steuern (EBT) verbessert sich von Januar bis Juni um 12,8 %. Die EBT-Marge beträgt 6,8 %.

- Das Working Capital in Relation zum Umsatz liegt bei 26,3 % (Vorjahr: 25,5 %).

- Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2017. Krones erwartet einen Umsatzanstieg - ohne Akquisitionen - von 4 % und eine EBT-Marge von 7,0 %.

Krones, führender Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik, ist im ersten Halbjahr 2017 weiter stabil gewachsen. Der Umsatz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 13,8 % auf 1.775,2 Mio. Euro. Bereinigt um Zukäufe legte der Umsatz - auch aufgrund der relativ niedrigen Vorjahresbasis - um 10,2 % zu. Regional betrachtet entwickelten sich die Erlöse von Januar bis Juni 2017 in Nord- und Mittelamerika, Asien/Pazifik sowie Südamerika/Mexiko am besten.

Der Auftragseingang von Krones erhöhte sich im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 11,0 % auf 1.779,3 Mio. Euro. Um Akquisitionen bereinigt lag der Ordereingang 4,7 % über dem Vorjahreswert. Überproportional stiegen die Bestellungen in Westeuropa und Lateinamerika. Rückläufig war der Auftragseingang in China. In den Regionen Asien/Pazifik, Nordamerika und Mittlerer Osten/Afrika entwickelten sich die Orders stabil. Mit 1.148,8 Mio. Euro verfügte Krones Ende Juni 2017 über einen um 1,1 % höheren Auftragsbestand als im Vorjahr.

EBT-Marge nach sechs Monaten bei 6,8 %

Auf insgesamt wettbewerbsintensiven Märkten verbesserte Krones das Ergebnis vor Steuern (EBT) von Januar bis Juni 2017 um 12,8 % auf 121,0 Mio. Euro. Von den Marktpreisen kam, wie erwartet, keine Unterstützung. Positiv wirkte sich das Strategieprogramm Value aus, mit dem Krones die Effizienz des Unternehmens steigert. Die EBT-Marge blieb in den ersten sechs Monaten 2017 mit 6,8 % im Vergleich zum Vorjahr (6,9 %) nahezu stabil. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 10,8 % auf 82,4 Mio. Euro. Von 2,37 Euro im Vorjahr auf 2,64 Euro legte das Ergebnis je Aktie zu.

Das durchschnittliche Working Capital der vergangenen vier Quartale in Relation zum Umsatz lag mit 26,3 % zwar über dem Vorjahreswert von 25,5 %. Es hat sich allerdings gegenüber dem Wert des ersten Quartals 2017 von 26,8 % verbessert.

Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg auf 16,3 % (Vorjahr: 15,6 %). Von Januar bis Juni 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen um knapp 30 Mio. Euro verbesserten operativen Free Cashflow von minus 126,7 Mio. Euro (Vorjahr: minus 155,5 Mio. Euro).

Krones bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2017

Für das Gesamtjahr 2017 strebt das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum - ohne Akquisitionen - von 4 % an. Die Ertragskraft soll im laufenden Jahr stabil bleiben. Krones erwartet, dass die EBT-Marge im Gesamtjahr 2017 bei 7,0 % liegen wird. Die Prognose für die dritte Zielgröße, das Working Capital im Verhältnis zum Umsatz, beträgt für das laufende Jahr 27 %.

Den vollständigen Halbjahresbericht hat Krones im Internet unter https://www.krones.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberic hte.php veröffentlicht.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2017 01.01.-3- 01.01.-3- Verände- 0.06. 0.06. rung 2017 2016 Umsatz Mio- 1.775,2 1.560,3 + 13,8 . % EUR Auftragseingang Mio- 1.779,3 1.602,4 + 11,0 . % EUR Auftragsbestand zum 30.06. Mio- 1.148,8 1.136,7 + 1,1 % . EUR EBITDA Mio- 164,4 147,2 + 11,7 . % EUR EBIT Mio- 117,1 103,3 + 13,4 . % EUR EBT Mio- 121,0 107,3 + 12,8 . % EUR EBT-Marge % 6,8 6,9 - Konzernergebnis Mio- 82,4 74,4 + 10,8 . % EUR Ergebnis je Aktie EUR 2,64 2,37 + 11,4 % Investitionen in Sachanlagen und Mio- 46,1 34,1 + 12,0 immaterielle Vermögenswerte . Mio. EUR EUR Free Cashflow Mio- - 159,5 - 169,2 + 9,7 . Mio. EUR EUR Nettoliquidität zum 30.06.* Mio- 160,4 149,6 + 10,8 . Mio. EUR EUR Working Capital/Umsatz ** % 26,3 25,5 - ROCE % 16,3 15,6 - Beschäftigte am 30.06. Weltweit 14.794 13.742 + 1.052 Inland 10.106 9.734 + 372 Ausland 4.688 4.008 + 680 * liquide Mittel abzüglich Bankschulden ** Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale Kennzahlen 2. Quartal 01.04.-30.06. 01.04.-30.06. Verände- 2017 2017 2016 rung Umsatz Mio. 875,8 788,2 + 11,1 % EUR Auftragseingang Mio. 903,8 780,2 + 15,8 % EUR EBITDA Mio. 77,2 71,2 + 8,4 % EUR EBIT Mio. 53,1 49,1 + 8,1 % EUR EBT Mio. 55,0 52,2 + 5,4 % EUR EBT-Marge % 6,3 6,6 - Konzernergebnis Mio. 38,7 36,0 + 7,5 % EUR Ergebnis je Aktie EUR 1,24 1,15 + 7,8 % Kontakt: Olaf Scholz Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0) 9401 - 701169 E-Mail: olaf.scholz@krones.com

