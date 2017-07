Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank erwartet das Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent erst im Fiskaljahr 2020. Damit verschob die Bank of Japan ihr Ziel für die Teuerung in der Ägide von Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda zum sechsten Mal. Für das laufende Fiskaljahr, das bis März 2018 läuft, gehen die Währungshüter nur noch von einer Teuerung mit einer Kernrate von 1,1 Prozent aus. Bislang hatte die Prognose auf 1,4 Prozent gelautet. Im nächsten Jahr sollen es nun 1,5 statt 1,7 Prozent sein. Die Senkung der Inflationsprognose bedeutet, dass die Notenbank wahrscheinlich noch länger an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird, während es in anderen Weltregionen Anzeichen für ein langsames Ende der Geldschwemme gibt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:45 Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park

22:05 Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:05 Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:15 Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: 247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,0 zuvor: +27,6 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,1 zuvor: -1,3 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,80 -0,02% Nikkei-225 20.144,84 +0,62% Hang-Seng-Index 26.737,21 +0,24% Kospi 2.377,36 -2,16% Shanghai-Composite 3.237,92 +0,22% S&P/ASX 200 5.764,00 +0,56%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Händler verweisen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite erneut auf Rekordstände geklettert waren. Daneben bestimmen vor allem die Notenbanken das Geschehen. Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Inflationsprognose gesenkt und dürfte damit an ihrer ultralockeren Geldpolitik weiter festhalten. So wurde der Zeitpunkt für das Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent zum sechsten Mal nach hinten verschoben. Hiermit wird nun erst im Fiskaljahr 2020 gerechnet. Gleichwohl haben die Aussagen kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. Lediglich der Dollar zieht gegenüber dem Yen leicht an. Der Nikkei-225 steigt, auch gestützt von guten Konjunkturdaten. So haben die japanischen Exporte im Juni den siebten Monat in Folge zugelegt. Stärker im Fokus steht dagegen die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnis im Tagesverlauf veröffentlicht wird. In Schanghai setzt sich die Erholung nach dem kräftigen Einbruch zu Wochenbeginn, als die People's Bank of China mit einer überraschend hohen Liqiuiditätsspritze für Verunsicherung gesorgt hatte, fort. Kräftig nach oben geht es auch mit dem S&P/ASX-200 in Sydney. Hier wird auf das Kursplus bei Santos verwiesen. Die Aktie des Ölunternehmens steigt nach einer erhöhten Förderquote für das Gesamtjahr kräftig. Zudem macht das Unternehmen Fortschritte beim Schuldenabbau und hat weitere Kostensenkungen angekündigt. Der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgt bei den Ölwerten für entsprechende Kursgewinne. In Tokio steigen die Aktien von Inpex und Japan Petroleum. In Australien gewinnen Oil Search.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von American Express, Qualcomm, T-Mobile US und Alcoa haben den nachbörslichen Handel am Mittwoch bestimmt. Kräftig nach oben ging es für die Aktie von T-Mobile US, die um 3,0 Prozent auf 63,80 Dollar zulegte. Der Mobilfunkanbieter hat im zweiten Quartal den Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Der Chiphersteller Qualcomm hat im dritten Geschäftsquartal wegen eins Rechtsstreits mit Apple dagegen einen Gewinneinbruch erlitten. Die Aktie fiel um 1,6 Prozent auf 55,85 Dollar. Der US-Finanzkonzern American Express hat die Erwartungen geschlagen. Sowohl beim Ergebnis als auch bei den Einnahmen übertraf das Kreditkarten-Unternehmen im zweiten Quartal die Prognosen. Allerdings ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahr zurück. Für die Aktie ging es um 1,6 Prozent auf 84,60 Dollar nach unten. Unter Druck stand auch die Alcoa-Aktie. Der Aluminiumkonzern hat im zweiten Quartal wie schon im Auftaktvierteljahr einen Gewinn geschrieben und deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Jedoch wird das Unternehmen beim Ausblick etwas zurückhaltender. So wurde das obere Ende der Spanne etwas zurückgenommen. Die Titel verloren 3,0 Prozent auf 35,41 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.640,75 0,31 66,02 9,50 S&P-500 2.473,82 0,54 13,21 10,50 Nasdaq-Comp. 6.385,04 0,64 40,74 18,61 Nasdaq-100 5.916,16 0,61 36,07 21,64 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 710 Mio 696 Mio Gewinner 2.194 1.417 Verlierer 764 1.528 Unverändert 125 140

Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite stiegen so hoch wie nie. Nach der eher durchwachsenen Sitzung am Vortag überwog nun die Zufriedenheit mit der angelaufenen Berichtssaison, auch wenn es einige Enttäuschungen zu verarbeiten gab. Bislang könne man von einer starken Berichtssaison sprechen, meinte Mouhammed Choukeir, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros. Als letzte der großen US-Banken hatte Morgan Stanley Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Die Aktie stieg um 3,3 Prozent. IBM verdiente zwar mehr als erwartet, meldete jedoch abermals einen Umsatzrückgang, der zudem deutlicher als befürchtet ausfiel. Die Aktie gab um 4,3 Prozent nach. United Continental fielen um 5,9 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte zwar mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch stieg der Umsatz je Sitzplatz "nur" um 2,1 Prozent. Damit blieb United hinter Wettbewerber Delta zurück. Vertex haussierten um knapp 21 Prozent, nachdem das Unternehmen erste vielversprechende Daten zu einem Medikament veröffentlicht hatte.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 1,7 1,35 16,2 5 Jahre 1,82 1,2 1,81 -10,5 7 Jahre 2,08 0,5 2,07 -17,2 10 Jahre 2,26 0,5 2,26 -18,0 30 Jahre 2,85 -0,4 2,85 -22,2

Am Anleihemarkt gingen die Kurse nach dem kräftigen Anstieg leicht zurück. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1511 -0,1% 1,1517 1,1519 +9,5% EUR/JPY 129,07 +0,2% 128,85 129,17 +5,0% EUR/GBP 0,8840 -0,0% 0,8842 0,8845 +3,7% GBP/USD 1,3021 -0,0% 1,3024 1,3026 +5,5% USD/JPY 112,13 +0,2% 111,88 112,12 -4,1% USD/KRW 1125,90 +0,1% 1124,50 1123,91 -6,7% USD/CNY 6,7645 +0,2% 6,7519 6,7560 -2,6% USD/CNH 6,7665 +0,1% 6,7593 6,7557 -3,0% USD/HKD 7,8075 -0,0% 7,8087 7,8084 +0,7% AUD/USD 0,7939 -0,2% 0,7953 0,7918 +10,0%

Der Dollar erholte sich etwas von dem Dämpfer, den ihm die gescheiterte Gesundheitsreform von US-Präsident Trump am Dienstag verpasst hatte. Für einen Euro wurden noch 1,1517 Dollar gezahlt. Am Dienstag waren es in der Spitze 1,1584 Dollar. Was den Euro angeht, so lassen die Anleger wegen der EZB-Sitzung am Donnerstag Vorsicht walten. Ihre drängendste Frage ist, ob EZB-Präsident Mario Draghi versuchen wird, den Euro nach seinem rapiden Anstieg wieder einzufangen. Auf dem Zentralbanker-Treffen im portugiesischen Sintra war Draghi noch überraschend falkenhaft aufgetreten, das könnte sich nun ändern. Der Dollar zieht gegenüber dem Yen nach den BoJ-Aussagen leicht an. Aktuell liegt der Greenback bei 112,13 Yen nach 111,98 Yen vor den Aussagen der Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,10 47,12 -0,0% -0,02 -17,2% Brent/ICE 49,67 49,7 -0,1% -0,03 -15,5%

Am Ölmarkt legten die Preise unterdessen zu. Grund sind die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA, die einen deutlichen Rückgang bei Rohöl, Benzin und Destillaten verzeichnet haben. Die am Vorabend vom Branchenverband American Petroleum Institute veröffentlichten Lagerbestandsdaten hatten noch einen Anstieg der Rohölvorräte ausgewiesen, während die Benzinvorräte wegen der Urlaubssaison gesunken waren. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,6 Prozent auf 47,12 Dollar. Es war das höchste Stettlement in rund sechs Wochen. In Asien zeigten sich die Ölpreise kaum verändert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2017 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.