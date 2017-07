Positive Vorgaben aus Fernost und New York könnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag stützen. Allerdings dürfte die Ratssitzung der EZB die Kauflaune vieler Anleger bremsen. Eine Zinsänderung wurde zwar nicht erwartet, aber die EZB könnte Experten zufolge einen Mini-Schritt in Richtung Eindämmung der Geldflut wagen.

