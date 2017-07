Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Softwarekonzern SAP hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des reinen Cloudgeschäfts angehoben und die Erwartung für das Betriebsergebnis bestätigt. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging im zweiten Quartal allerdings stärker zurück als von Analysten erwartet. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel trotz eines Zuwachses von 29 Prozent etwas verhaltener aus als erwartet. Die Umsatzerwartung für 2017 hat SAP um 100 Millionen Euro auf eine Spanne von 23,3 bis 23,7 von bislang 23,2 bis 23,6 (Vorjahr: 22,067) Milliarden Euro angehoben. Die Erlöse aus Cloud & Software sollen nun um 6,5 bis 8,5 (bisher: 6 bis 8 Prozent) zulegen. Bestätigt wurden die angepeilten 6,8 bis 7,0 (6,629) Milliarden Euro beim Betriebsergebnis und die 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro an Erlösen bei Cloud-Subskriptionen/-Support. Alle Angaben gelten für die Non-IFRS-Berechnung. Angesichts eines überproportionalen Anstiegs des Gesamtumsatzes um 10 Prozent auf 5,782 Milliarden Euro und eines mit 1,570 Milliarden Euro nur um 4 Prozent höheren Betriebsergebnisses verringerte sich die operative Marge auf 27,2 von 28,9 Prozent. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, allerdings nur auf 28,1 Prozent.

TAGESTHEMA II

Die japanische Notenbank erwartet das Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent erst im Fiskaljahr 2020. Damit verschob die Bank of Japan ihr Ziel für die Teuerung in der Ägide von Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda zum sechsten Mal. Für das laufende Fiskaljahr, das bis März 2018 läuft, gehen die Währungshüter nur noch von einer Teuerung mit einer Kernrate von 1,1 Prozent aus. Bislang hatte die Prognose auf 1,4 Prozent gelautet. Im nächsten Jahr sollen es nun 1,5 statt 1,7 Prozent sein. Die Senkung der Inflationsprognose bedeutet, dass die Notenbank wahrscheinlich noch länger an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wird, während es in anderen Weltregionen Anzeichen für ein langsames Ende der Geldschwemme gibt.

Der Export Japans hat sich derweil im Juni um 9,7 Prozent ausgeweitet. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern sowie der schwache Yen ließen die Ausfuhren steigen. Auch die Exporte von Automobilen und Stahlerzeugnissen legten zu. Es war der siebte Monat mit steigenden Ausfuhren in Folge. Der Zuwachs war weitgehend erwartet worden. Volkswirte hatten auf einen Anstieg um 9,4 Prozent getippt.

KRONES

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 821 +5% 3 780 Umsatz 796 +1% 3 788 EBIT 51 +3% 2 49 Ergebnis vor Steuern 53 +2% 3 52 Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 +2% 3 36 Ergebnis je Aktie 1,19 +3% 2 1,15

ADVA OPTICAL NETWORKING

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS).

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatzerlöse 149 -5% 4 157 Betriebsergebnis Proforma 9,4 +124% 2 4,2 Betriebsergebnis 8,7 +181% 1 3,1 Ergebnis nach Steuern 8,3 -15% 2 9,8 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,18 -10% 3 0,20

Weitere Termine:

06:30 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1H

06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Produktionsreort 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

09:15 DE/Jost Werke AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Südzucker AG, HV

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: _247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,0 zuvor: +27,6 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,1 zuvor: -1,3 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Gesamtvolumen von 4,0 bis 5,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 1,85-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,80 -0,02 Nikkei-225 20.149,56 0,64 Schanghai-Composite 3.235,61 0,14 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.452,05 +0,17% DAX-Future 12.469,00 +0,31% XDAX 12.478,37 +0,31% MDAX 25.014,08 +0,56% TecDAX 2.292,16 +0,59% EuroStoxx50 3.500,28 +0,62% Stoxx50 3.155,79 +0,86% Dow-Jones 21.640,75 +0,31% S&P-500-Index 2.473,83 +0,54% Nasdaq-Comp. 6.385,04 +0,64% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,80% +7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Donnerstagmorgen rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten. Stützend dürften Energiewerte nach dem Ölpreisanstieg wirken. Der Tag werde jedoch dominiert von der EZB-Sitzung und den mit Spannung erwarteten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Der Markt wartet auf weitere Details zu einem möglichen Rückfahren der EZB-Bilanz. "Das Thema ist vor drei Wochen nur angedeutet worden, da müssen mehr Details her", sagt ein Händler: "Verschärfend kommt heute dazu, dass Draghi die scharfe Euro-Reaktion nicht gefallen wird und er möglicherweise dagegen anreden wird". Daher sei dieser EZB-Termin wichtiger als viele andere zuvor. Der DAX wird bis dahin kaum verändert um 12.450 erwartet. Für Aussagen in Richtung sehr lockerer Geldpolitik Draghis spreche die Entwicklung an den Rentenmärkten, sagt ein anderer Händler. Der Markt setze ausrücklich nicht auf einen Zinsanstieg Dafür spreche auch das Vorgehen der Bank of Japan, die ihr Inflationsziel erneut nach hinten verschoben hat.

Rückblick: Freundlich - Die Börsen kamen nicht richtig in Schwung. Der Euro, dessen Stärke am Vortag den Aktienmarkt noch gen Süden geschickt hatte, kam von seinen Hochs etwas zurück. Dies nahm den Verkaufsdruck aus dem Markt. Eine richtige Erholung blieb allerdings aus - und dies, obwohl an der Wall Street der marktbreite S&P-500-Index wie auch der Nasdaq-Composite auf neue Rekordhochs stiegen. Als Grund für die Zurückhaltung der Anleger machten Beobachter die EZB-Sitzung am Donnerstag aus. Für Musik in den Einzelwerten sorgte die Berichtssaison. Nach guten Geschäftszahlen stiegen Swedbank um 0,9 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des französischen Spieleentwicklers Ubisoft Entertainment an, für die Aktie ging es um gut 10 Prozent nach oben. ASML stiegen nach Zahlenausweis um 5,8 Prozent. Vor allem die übertroffene Margenerwartung wurde positiv herausgestrichen. Mit einem Abschlag von 3,4 Prozent wurden Volvo abgestraft. Die Geschäftszahlen der Schweden waren übergeordnet ordentlich ausgefallen. Auf den zweiten Blick störten sich Anleger aber an der Entwicklung im Lkw-Geschäft.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX gehörten SAP einen Tag vor Vorlage der Quartalszahlen mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den Gewinnern. Ansonsten bewegten Analysten die Kurse. Das Schlusslicht im DAX stellten Commerzbank (minus 2,8 Prozent), nachdem die UBS das Votum auf "Neutral" nach "Buy" gesenkt hatte. Im MDAX stiegen Rheinmetall um 2,7 Prozent nach einer Hochstufung durch die Commerzbank auf "Buy". Für Zalando (minus 3,5 Prozent) senkten mit der Deutschen Bank, Societe Generale und Barclays gleich drei Häuser ihre Kursziele, das war zuviel.

