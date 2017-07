DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Softwarekonzern SAP hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des reinen Cloudgeschäfts angehoben und die Erwartung für das Betriebsergebnis bestätigt. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging im zweiten Quartal allerdings stärker zurück als von Analysten erwartet. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel trotz eines Zuwachses von 29 Prozent etwas verhaltener aus als erwartet. Die Umsatzerwartung für 2017 hat SAP um 100 Millionen Euro auf eine Spanne von 23,3 bis 23,7 von bislang 23,2 bis 23,6 (Vorjahr: 22,067) Milliarden Euro angehoben. Die Erlöse aus Cloud & Software sollen nun um 6,5 bis 8,5 (bisher: 6 bis 8 Prozent) zulegen. Bestätigt wurden die angepeilten 6,8 bis 7,0 (6,629) Milliarden Euro beim Betriebsergebnis und die 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro an Erlösen bei Cloud-Subskriptionen/-Support. Alle Angaben gelten für die Non-IFRS-Berechnung. Angesichts eines überproportionalen Anstiegs des Gesamtumsatzes um 10 Prozent auf 5,782 Milliarden Euro und eines mit 1,570 Milliarden Euro nur um 4 Prozent höheren Betriebsergebnisses verringerte sich die operative Marge auf 27,2 von 28,9 Prozent. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, allerdings nur auf 28,1 Prozent.

TAGESTHEMA II

Die japanische Notenbank erwartet das Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent erst im Fiskaljahr 2020. Damit verschob die Bank of Japan ihr Ziel für die Teuerung in der Ägide von Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda zum sechsten Mal. Für das laufende Fiskaljahr, das bis März 2018 läuft, gehen die Währungshüter nur noch von einer Teuerung mit einer Kernrate von 1,1 Prozent aus. Bislang hatte die Prognose auf 1,4 Prozent gelautet. Im nächsten Jahr sollen es nun 1,5 statt 1,7 Prozent sein. Die Senkung der Inflationsprognose bedeutet, dass die Notenbank wahrscheinlich noch länger an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wird, während es in anderen Weltregionen Anzeichen für ein langsames Ende der Geldschwemme gibt.

Der Export Japans hat sich derweil im Juni um 9,7 Prozent ausgeweitet. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern sowie der schwache Yen ließen die Ausfuhren steigen. Auch die Exporte von Automobilen und Stahlerzeugnissen legten zu. Es war der siebte Monat mit steigenden Ausfuhren in Folge. Der Zuwachs war weitgehend erwartet worden. Volkswirte hatten auf einen Anstieg um 9,4 Prozent getippt.

KRONES

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 821 +5% 3 780 Umsatz 796 +1% 3 788 EBIT 51 +3% 2 49 Ergebnis vor Steuern 53 +2% 3 52 Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 +2% 3 36 Ergebnis je Aktie 1,19 +3% 2 1,15

ADVA OPTICAL NETWORKING

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS).

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatzerlöse 149 -5% 4 157 Betriebsergebnis Proforma 9,4 +124% 2 4,2 Betriebsergebnis 8,7 +181% 1 3,1 Ergebnis nach Steuern 8,3 -15% 2 9,8 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,18 -10% 3 0,20

Weitere Termine:

06:30 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1H

06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Produktionsreort 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

09:15 DE/Jost Werke AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Südzucker AG, HV

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: _247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,0 zuvor: +27,6 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,1 zuvor: -1,3 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Gesamtvolumen von 4,0 bis 5,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 1,85-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,80 -0,02 Nikkei-225 20.149,56 0,64 Schanghai-Composite 3.235,61 0,14 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.452,05 +0,17% DAX-Future 12.469,00 +0,31% XDAX 12.478,37 +0,31% MDAX 25.014,08 +0,56% TecDAX 2.292,16 +0,59% EuroStoxx50 3.500,28 +0,62% Stoxx50 3.155,79 +0,86% Dow-Jones 21.640,75 +0,31% S&P-500-Index 2.473,83 +0,54% Nasdaq-Comp. 6.385,04 +0,64% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,80% +7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Donnerstagmorgen rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten. Stützend dürften Energiewerte nach dem Ölpreisanstieg wirken. Der Tag werde jedoch dominiert von der EZB-Sitzung und den mit Spannung erwarteten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Der Markt wartet auf weitere Details zu einem möglichen Rückfahren der EZB-Bilanz. "Das Thema ist vor drei Wochen nur angedeutet worden, da müssen mehr Details her", sagt ein Händler: "Verschärfend kommt heute dazu, dass Draghi die scharfe Euro-Reaktion nicht gefallen wird und er möglicherweise dagegen anreden wird". Daher sei dieser EZB-Termin wichtiger als viele andere zuvor. Der DAX wird bis dahin kaum verändert um 12.450 erwartet. Für Aussagen in Richtung sehr lockerer Geldpolitik Draghis spreche die Entwicklung an den Rentenmärkten, sagt ein anderer Händler. Der Markt setze ausrücklich nicht auf einen Zinsanstieg Dafür spreche auch das Vorgehen der Bank of Japan, die ihr Inflationsziel erneut nach hinten verschoben hat.

Rückblick: Freundlich - Die Börsen kamen nicht richtig in Schwung. Der Euro, dessen Stärke am Vortag den Aktienmarkt noch gen Süden geschickt hatte, kam von seinen Hochs etwas zurück. Dies nahm den Verkaufsdruck aus dem Markt. Eine richtige Erholung blieb allerdings aus - und dies, obwohl an der Wall Street der marktbreite S&P-500-Index wie auch der Nasdaq-Composite auf neue Rekordhochs stiegen. Als Grund für die Zurückhaltung der Anleger machten Beobachter die EZB-Sitzung am Donnerstag aus. Für Musik in den Einzelwerten sorgte die Berichtssaison. Nach guten Geschäftszahlen stiegen Swedbank um 0,9 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des französischen Spieleentwicklers Ubisoft Entertainment an, für die Aktie ging es um gut 10 Prozent nach oben. ASML stiegen nach Zahlenausweis um 5,8 Prozent. Vor allem die übertroffene Margenerwartung wurde positiv herausgestrichen. Mit einem Abschlag von 3,4 Prozent wurden Volvo abgestraft. Die Geschäftszahlen der Schweden waren übergeordnet ordentlich ausgefallen. Auf den zweiten Blick störten sich Anleger aber an der Entwicklung im Lkw-Geschäft.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX gehörten SAP einen Tag vor Vorlage der Quartalszahlen mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den Gewinnern. Ansonsten bewegten Analysten die Kurse. Das Schlusslicht im DAX stellten Commerzbank (minus 2,8 Prozent), nachdem die UBS das Votum auf "Neutral" nach "Buy" gesenkt hatte. Im MDAX stiegen Rheinmetall um 2,7 Prozent nach einer Hochstufung durch die Commerzbank auf "Buy". Für Zalando (minus 3,5 Prozent) senkten mit der Deutschen Bank, Societe Generale und Barclays gleich drei Häuser ihre Kursziele, das war zuviel.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,2% auf 12.478 Punkte

In einem eher ruhigen Geschäft bauten Evotec ihre Verluste aus dem regulären Geschäft aus. Die Aktie hatte tagsüber nachrichtenlos 7 Prozent nachgegeben und fiel nun um weitere 2,4 Prozent, wie ein Händler sagte. Deutsche Telekom reagierten kaum auf die Quartalszahlen von T-Mobile US. Die Aktie legte 0,4 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite stiegen so hoch wie nie. Nach der eher durchwachsenen Sitzung am Vortag überwog nun die Zufriedenheit mit der angelaufenen Berichtssaison, auch wenn es einige Enttäuschungen zu verarbeiten gab. Bislang könne man von einer starken Berichtssaison sprechen, meinte Mouhammed Choukeir, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros. Als letzte der großen US-Banken hatte Morgan Stanley Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Die Aktie stieg um 3,3 Prozent. IBM verdiente zwar mehr als erwartet, meldete jedoch abermals einen Umsatzrückgang, der zudem deutlicher als befürchtet ausfiel. Die Aktie gab um 4,3 Prozent nach. United Continental fielen um 5,9 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte zwar mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch stieg der Umsatz je Sitzplatz "nur" um 2,1 Prozent. Damit blieb United hinter Wettbewerber Delta zurück. Vertex haussierten um knapp 21 Prozent, nachdem das Unternehmen erste vielversprechende Daten zu einem Medikament veröffentlicht hatte.

Am Anleihemarkt gingen die Kurse nach dem kräftigen Anstieg leicht zurück. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1511 -0,1% 1,1517 1,1526 EUR/JPY 129,01 +0,1% 128,85 128,72 EUR/CHF 1,1004 +0,0% 1,1003 1,0995 GBP/EUR 1,1312 +0,0% 1,1309 1,1311 USD/JPY 112,08 +0,2% 111,88 111,69 GBP/USD 1,3021 -0,0% 1,3024 1,3037

Der Dollar erholte sich etwas von dem Dämpfer, den ihm die gescheiterte Gesundheitsreform von US-Präsident Trump am Vortag verpasst hatte. Für einen Euro wurden noch 1,1517 Dollar gezahlt. Am Dienstag waren es in der Spitze 1,1584 Dollar gewesen. Was den Euro angeht, so ließen die Anleger wegen der EZB-Sitzung am Donnerstag Vorsicht walten. Ihre drängendste Frage war und ist, ob EZB-Präsident Mario Draghi versuchen wird, den Euro nach seinem rapiden Anstieg wieder einzufangen. Auf dem Zentralbanker-Treffen in Sintra war Draghi noch überraschend falkenhaft aufgetreten, das könnte sich nun ändern.

Der Dollar setzt seine zarte Erholung zum Euro am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft fort, neigt aber insgesamt zur Schwäche. Der WSJ-Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Analysten in Asien erklären die erneute Dollarschwäche mit Berichten über die US-Steuerreform. So sollen die Steuersenkungen in den USA für Unternehmen nicht mehr so hoch wie ursprünglich angepeilt ausfallen, wie Westpac-Analystin Martina Song sagt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,11 47,12 -0,0% -0,01 -17,2% Brent/ICE 49,69 49,7 -0,0% -0,01 -15,5%

Am Ölmarkt legten die Preise unterdessen zu. Grund waren die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA, die einen deutlichen Rückgang bei Rohöl, Benzin und Destillaten verzeichnet hatten. Die am Vorabend vom Branchenverband API veröffentlichten Lagerbestandsdaten hatten noch einen Anstieg der Rohölvorräte ausgewiesen, während die Benzinvorräte wegen der Urlaubssaison gesunken waren. WTI stieg um 1,6 Prozent auf 47,12 Dollar. Es war das höchste Stettlement in rund sechs Wochen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,77 1.240,80 -0,2% -2,03 +7,6% Silber (Spot) 16,24 16,27 -0,2% -0,02 +2,0% Platin (Spot) 919,90 921,00 -0,1% -1,10 +1,8% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,3% +0,01 +7,8%

Die leichte Entspannung am Aktienmarkt führte dazu, dass der vermeintlich sichere Hafen Gold weniger gefragt war. Der Preis gab 0,1 Prozent nach auf 1.242 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um seine Einreiseverbote für Bürger mehrerer muslimischer Länder einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Das Oberste Gericht in Washington ließ die von einer unteren Instanz verfügten Ausnahmeregelungen von dem Dekret vorläufig in Kraft. Einreisewillige, die beispielsweise Großeltern oder Enkel in den USA haben, bleiben demnach von dem Bann ausgenommen.

US-Präsident Donald Trump hat nochmals seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen, um die Verabschiedung eines Reformplans für das Gesundheitswesen noch in diesem Sommer zu erreichen. Der Senat sowie er selbst sollten dafür die Sommerpause aussetzen und "die Stadt nicht verlassen", sagte Trump. Sein Appell wird aber voraussichtlich nicht fruchten.

DEUTSCH-TÜRKISCHE BEZIEHUNGEN

Das Bundeskriminalamt (BKA) stuft eine von der Türkei übersandte schwarze Liste mit deutschen Firmen als nicht relevant ein "Eine Bearbeitung erfolgt im Bundeskriminalamt nicht, da die darin enthaltenen Angaben und Vorwürfe unkonkret sind", teilte die Behörde mit. Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte zuvor gemeldet, dass Ankara eine Liste mit 68 Unternehmen und Einzelpersonen an das BKA übermittelt habe. Den Firmen, wie zum Beispiel Daimler und BASF, werde vorgeworfen, in der Türkei den Terror zu unterstützen.

ABGASSTREIT DEUTSCHLAND

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska hat in der Abgasaffäre um Dieselfahrzeuge von Daimler den deutschen Aufsichtsbehörden Versagen vorgeworfen. "Es ist Besorgnis erregend, dass die jüngsten Anschuldigungen gegen Daimler erneut nicht durch die nationalen Aufsichtsbehörden aufgedeckt wurden", erklärte Bienkowska auf AFP-Anfrage. "Das kann so nicht weitergehen. (..)."

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni wegen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer erstmals seit langem wieder gesunken. Sie gingen ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent zurück. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte, die Einnahmen der reinen Bundessteuern seien um 59,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gesunken. Das Aufkommen sei "durch die Rückzahlung von Kernbrennstoffsteuer in Höhe von 6,3 Milliarden Euro stark belastet" worden.

ADVA OPTICAL

Der Netzspezialist ist im zweiten Quartal geschrumpft und hat dabei weniger als die Hälfte des Vorjahresgewinns verdient. Der Umsatz sank um 8,3 Prozent. Damit liegt Adva aber innerhalb der am 27. April 2017 veröffentlichten Prognosebandbreite.

DEUTSCHE TELEKOM

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich die US-Tochter der Deutschen Telekom nun ambitionierte Ziele.

HELLA

Der Autozulieferer hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr per Ende Mai um 3,7 Prozent auf gesteigert. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte habe sich das Umsatzwachstum durch zahlreiche neue Produktionsanläufe wie erwartet stark beschleunigt, heißt es..

TALANX

Der Versicherungskonzern baut sein Südamerika-Geschäft mit einer Übernahme in Kolumbien aus. Er kauft dem italienischen Versicherungskonzern Generali die Mehrheiten an zwei Gesellschaften in dem Land für rund 30 Millionen US-Dollar ab.

ABB

Der Technologiekonzern hat im zweiten Quartal zwar 3 Prozent weniger umgesetzt. Auf vergleichbarer Basis sind die Einnahmen aber um 1 Prozent gestiegen. Während das operative EBITA um 7 Prozent fiel, legte der Konzerngewinn um 29 Prozent zu.

GLYPHOSAT

Im Streit um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hat die EU-Kommission beschlossen, dem Expertenausschuss eine Verlängerung der Zulassung um zehn Jahre vorzuschlagen. In dem veröffentlichten Vorschlag der EU-Kommission heißt es, die Begrenzung auf zehn Jahre sei angesichts der Risikoabwägung "angemessen".

IPO/JOST

Die Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers Jost Werke kommen in der unteren Hälfte der Angebotsspanne an die Börse. Das Unternehmen legte den Ausgabepreis auf 27 Euro je Aktie fest. Die Angebotsspanne hatte bei 25 bis 31 Euro gelegen.

AMERICAN EXPRESS

Der US-Finanzkonzern hat die Erwartungen geschlagen. Sowohl beim Ergebnis als auch bei den Einnahmen übertraf das Kreditkarten-Unternehmen im zweiten Quartal die Prognosen. Allerdings ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahr zurück.

ALCOA

Der Aluminiumkonzern hat im zweiten Quartal wie schon im Auftaktvierteljahr einen Gewinn geschrieben und deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Allerdings wird das Unternehmen beim Ausblick etwas zurückhaltender. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 3 Prozent.

QUALCOMM

Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal wegen des Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Zwar lag das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, jedoch enttäuscht der zurückhaltende Ausblick, der ebenfalls durch den Streit mit dem iPhone-Konzern und seinen Zulieferern geprägt ist.

