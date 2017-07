FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adva -Aktien sind am Donnerstagmorgen nach der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Trade im Vergleich zum Xetra-Schluss um annähernd 11 Prozent auf 7,951 Euro eingeknickt. Auf Xetra wäre das der tiefste Stand seit Februar. Ein Händler sprach von schlechter als gemeinhin erwarteten Zahlen für das zweite Quartal. Vor allem aber enttäusche der Ausblick des Telekom- und Netzwerkausrüsters.

Der TecDax -Konzern ringt mit einem harten Preiswettbewerb. Nach einer deutlichen Kurserholung zwischen Anfang Dezember und Ende April stehen die Aktien denn auch seit geraumer Zeit wieder unter Druck. Zuletzt reduzierten sie ihr Plus für den bisherigen Jahresverlauf auf rund 15,7 Prozent, während der TecDax mehr als 26 Prozent zulegte.

Im zweiten Quartal enttäuschten sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis - und schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Unternehmenschef Brian Protiva sprach in der Mitteilung von "aufregenden und turbulenten Zeiten" in der Branche. Es gebe zwar eine hohe Nachfrage durch die Telekomunternehmen aufgrund der beiden Wachstumstreiber Cloud und mobile Datenübertragung, auf der anderen Seite gebe es "harte Preiskämpfe". Die Ausrüsterbranche stecke daher weiter in der Konsolidierung./mis/stb

ISIN DE0005103006

AXC0047 2017-07-20/08:13