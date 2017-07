Das Wertpapier des Autovermieters Sixt schoss am Mittwoch unerwartet auf frische Rekordhochs - dies ist in erster Linie auch einer Commerzbank-Studie zu verdanken, die einen deutlichen Umsatzwachstum prophezeit. Aktionäre reagierten prompt und schoben die Aktie über die bisherigen Hochs aus 2016 an.

Dank guter Buchungszahlen in den Urlaubsgebieten Spanien und Frankreich hob die Commerzbank einer Studie zufolge ihre Kursziele für Sixt auf 65,00 Euro an - Gemeinsam mit Kostenoptimierungen und einer neuen Versicherungsstrategie wirke sich dies positiv auf das Jahr 2018 aus. Im dritten Quartal rechnen die Experten sogar mit einer Anhebung des Ausblicks, das zieht bei Investoren!

Zeitgleich zogen auch die Notierungen deutlich an und sprangen mit einer großen weißen Tageskerze über die Jahreshochs aus 2016 bei 55,65 Euro drüber. Dieser Umstand impliziert eine breite Interessengemeinschaft, die das Wertpapier von Sixt in den kommenden Tagen an die ...

