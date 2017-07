Die meisten Investoren haben panische Angst davor Aktien zu kaufen, die kurz nach dem Kauf in den Keller fallen. Das ist durchaus verständlich, niemand sieht gerne massive Verluste einzelner Titel in seinem Portfolio.



Eigentlich sollte man mit einem anderen Szenario aber ähnlich umgehen, nämlich wenn man eine Aktie als unattraktiv abstempelt, aber sie danach durch die Decke schießt. So geht es mir gerade mit der Lufthansa (WKN:823212), deren Aktienkurs seit dem 7. Oktober letzten Jahres bis zum 19. Juli um unglaubliche 126 % gestiegen ist.



Jetzt stellt sich die Frage, ob ich im letzten Jahr komplett falsch über die Lufthansa gedacht ...

