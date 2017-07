London (ots/PRNewswire) -



Subex Limited (http://www.subex.com/), ein führender Anbieter von Analytiklösungen für die Telekommunikationsbranche, wurde von ElevenPaths, Telefónica Cybersecurity Unit mit der Entwicklung einer Fraud Management-as a-Service-(FMaaS-)Lösung beauftragt. Telefonica ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen mit einer globale Präsenz in 21 Ländern und durchschnittlich 125.000 Profis und 350 Mio. Zugriffen.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/537268/Subex_and_ElevenPaths_CEOs.jpg )



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/537249/Subex_Logo.jpg )



Das Endresultat der Vereinbarung zwischen Telefonica und Subex wird das neue 'Telefonica FMaaS Powered by Subex' sein, eine Lösung zum umfangreichen Schutz vor verschiedenen digitalen Risiken und Bedrohungen, ergänzt durch eine Bibliothek von Betrugserkennungsprozessen. Die Lösung richtet sich unter anderem gegen Subskriptionsbetrug, internen Betrug, Mehrwertdienst-(PRS-)Betrug und International Revenue Share-(IRSF-)Betrug. Zusätzlich wird die von Subex bereitgestellte ROC Fraud Management (http://www.subex.com/fraud-management/)-Technologie die Implementierung kundenspezifischer Detektionsprozesse, -techniken und -strategien ermöglichen, die genau auf die jeweiligen geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.



"Wir freuen uns über die Kooperation mit Telefonica bei der Implementierung der branchenführenden ROC Fraud Management-Lösung von Subex. Unternehmen sehen sich im Zeitalter der Digitalisierung neu entstehenden Bedrohungen und neuartigen Betrugsmaschen ausgesetzt. Daher steigt die Nachfrage der Kunden nach Lösungen zur proaktiven Betrugsbekämpfung in Echtzeit. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um den Geschäftserfolg unserer Kunden in den kommenden Jahren zu unterstützen, die stark von der Digitalisierung geprägt sein werden", sagte Surjeet Singh, CEO & MD, Subex Limited.



"Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Subex, einem Weltmarktführer bei der Betrugsbekämpfung im digitalen Zeitalter. Im Vergleich zu herkömmlichem Lösungen bietet FMaaS eine viel schnellere Implementierung, bedeutend mehr Flexibilität, leichteren Zugriff und mehr Agilität für unser operatives Geschäft. Die Kombination des Leistungsspektrums von Subex mit der Expertise von ElevenPaths bei der Entwicklung, Bereitstellung und operativen Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen zur Betrugsbekämpfung wird uns in die Lage versetzen, maßgeschneiderte Leistungen zur Minderung des Betrugsrisikos und Sicherstellung der operativen Belastbarkeit durch eine klassenbeste adaptive & konvergente Fraud Risk Management-Lösung anzubieten. Dadurch können unsere Kunden wiederum schneller und wirksamer auf Betrugsrisiken reagieren", sagte Pedro Pablo Perez García, CEO von ElevenPaths.



Informationen zu ElevenPaths



ElevenPaths, Telefónica Cybersecurity Unit glaubt an die Idee, dass man beim Thema Sicherheit immer wieder den Status quo hinterfragen muss -- insbesondere im Technologiesektor. Wir definieren die Beziehung zwischen Mensch und Sicherheit immer wieder neu. Unser Ziel ist es, innovative Produkte zu entwickeln, die dem Menschen dabei helfen, Angreifern einen Schritt voraus sein, die unser digitales Leben zunehmend bedrohen.



Informationen zu Subex



Subex Ltd. ist ein führender Anbieter von Analytiklösungen für die Telekommunikationsbranche, der Telekommunikationsunternehmen rund um den Globus für die digitale Zukunft fit macht. Subex wurde 1992 gegründet und hat in den vergangenen 25 Jahren dreiviertel der 50 größten Kommunikationsdienstleistern dabei geholfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Subex kombiniert die netzwerk-, kunden- und systemübergreifende Verwertung von Daten mit seiner Branchenkenntnis und dem Leistungsspektrum seiner Kernlösungen, um Kommunikationsdienstleister bei der Durchsetzung neuer Geschäftsmodelle, Verbesserung der Kundenerfahrung und konzernweiten Optimierung zu unterstützen.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.subex.com



OTS: Subex newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126445 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126445.rss2



Pressekontakt: Sandeep Banga Marketing and Communications +91-99168-24122 sandeep.banga@subex.com