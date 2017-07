Bern - In den ersten sechs Monaten 2017 sind sowohl die Schweizer Exporte (+ 4,4 %) wie auch die Importe (+ 4,8 %) deutlich gestiegen. Während Erstere damit einen neuen Rekordstand aufweisen, schreiben die Importe den höchsten Wert seit acht Jahren. In beiden Handelsrichtungen leisteten die chemisch-pharmazeutischen Produkte einen erheblichen Beitrag am Gesamtwachstum. Die Handelsbilanz schloss mit einem Überschuss von 19 Mrd Franken.

Von Januar bis Juni 2017 nahmen die Exporte um 4,4 % auf 109,6 Mrd. Fr. zu (real: + 2,6 %), womit diese einen neuen Rekordwert erreichten. Sowohl im 1. wie auch im 2. Quartal 2017 resultierte gegenüber dem Vorquartal (saisonbereinigt) ein Plus, und zwar von 2,2 bzw. 2,5 %. Damit setzte sich der seit dem 3. Quartal 2015 registrierte, insgesamt positive Exportverlauf fort. Die Importe wuchsen in den ersten 6 Monaten 2017 um 4,8 % (real: + 0,8 %) auf 90,7 Mrd. Fr., was den höchsten Wert seit 2009 darstellt. Seit Mitte 2015 weisen die Importe eine Wachstumstendenz auf, die nun im 2. Quartal 2017 saisonbereinigt mit + 5,7 % (real: + 3,8 %) eine eindrückliche Beschleunigung erfuhr.

Exporte auf "Rekordwelle"

Zwei Drittel der Exportsteigerung im 1. Halbjahr 2017 waren auf die chemisch-pharmazeutischen Produkte zurückzuführen. Die Ausfuhren in diesem ...

