Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit positiven Vorgaben in den neuen Handelstag. So haben die US-Börsen am Mittwochabend ihre Rekordfahrt wieder aufgenommen, wobei der Leitindex Dow Jones nach Börsenschluss in Europa noch etwas weiter zulegte. Für die Märkte dürfte allerdings die am Nachmittag anstehende ...

