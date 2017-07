FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer leicht freundlichen Tendenz ist der DAX-Future in den Handel am Donnerstag gestartet. Dabei bekommt der deutsche Aktienmarkt Rückenwind von den guten Vorgaben der US-Börsen. Im Vorfeld der EZB-Sitzung erwarten Marktteilnehmer vom September-Kontrakt allerdings keine großen Sprünge. Charttechnisch befindet sich der September-Kontrakt im Niemandsland. Sowohl die wichtige Unterstützung bei 12.300 wie auch der nächste Wiederstand bei 12.650 Punkten sind am Morgen noch in weiter Ferne.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 22,5 auf 12.491,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.505,5 und das -tief bei 12.486,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.607 Kontrakte.

July 20, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)

