Das französische Spezialunternehmen für komplexe elektronische eingebettete Systeme schließt sich MBO Partenaires an und wird von der PLDA Group unabhängig. Dieses Spin-off unter der Leitung des Managers Sylvain Neveu ermöglicht es dem Managementteam, die Mehrheit der Anteile zu halten.

REFLEX CES wurde 2000 gegründet und ist Integrator von elektronischen Highend-Lösungen basierend auf umprogrammierbarer Halbleitertechnologie: FPGA. Diese Produkte entsprechen höchsten technologischen Anforderungen und richten sich an Sektoren, die eine hohe Rechenleistung benötigen, wie Verteidigung, Big Data, Finanzen, autonome Fahrzeuge oder IoT. REFLEX CES ist Intel-PSG Platinum Partner und bietet ein komplettes Angebot an Katalogprodukten, maßgeschneiderten Produkten und schlüsselfertigen Lösungen an.

REFLEX CES mit Sitz in Lisses in der Nähe von Evry (Frankreich) erzielte 2016 einen Umsatz von fast 19 Millionen Euro, eine Steigerung von mehr als 50 gegenüber dem Vorjahr. Das strategische Projekt von Sylvain Neveu wird REFLEX CES in die Lage versetzen, zu einem weltweit führenden Technologieunternehmen auf dem Markt für Highend-FPGA zu werden, indem es seine Anstrengungen für Innovation und Forschung und Entwicklung (50 des Personalbestands) fortführt und die internationale Entwicklung beschleunigt, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Dort hat das Unternehmen eine Tochtergesellschaft in San José.

Sylvain NEVEU, CEO bei REFLEX CES, kommentierte: "Ich bin besonders stolz auf den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von REFLEX CES und des Autonomieprojekts mit dem ehemaligen Managementteam. Unsere Präsenz an der Seite von MBO Partenaires zeigt, dass unser Ziel auf Entwicklung und rasches Wachstum auf technologischen Märkten mit erheblichem Potenzial ausgerichtet ist."

Cécile NGUYEN-CLUZEL, Partner bei MBO Partenaires, kommentierte: "REFLEX CES ist eins der Juwele im Bereich der Elektronik, die Frankreich hervorbringt: ein außergewöhnliches Team, hohes Know-how und ein ehrgeiziges Projekt. Wir freuen uns besonders darüber, Sylvain Neveu und sein Team bei ihrer Wachstumsstrategie zu begleiten."

Weitere Informationen unter:

https://www.reflexces.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170720005051/de/

Contacts:

MBO Partenaires :

Cécile NGUYEN-CLUZEL, Partner, und Raphaël LAHAYE, Senior Associate

oder

Ansprechpartner REFLEX CES:

Sylvain NEVEU, Chief Executive Officer

sneveu@reflexces.com

oder

Clémence LAVAINE, Marketing Communication Coordinator

clavaine@reflexces.com