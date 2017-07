Azriel Blackman trat 1942 seinen Dienst als Flugzeugmechaniker bei American Airlines an - und ist seitdem der Firma treu geblieben. Damit hat er es nun ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft.

Ein 91-jähriger New Yorker hat den Rekord als dienstältester Flugzeugmechaniker der Welt erreicht. Azriel Blackman habe seinen Dienst 1942 mit 16 Jahren angetreten und damit nun 75 Jahre am Stück in dem Job gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Herausgeber des Guinnessbuchs der Rekorde der Deutschen Presse-Agentur. Blackman hat immer in New York und immer für dasselbe Unternehmen gearbeitet: ...

