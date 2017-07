Frankfurt - Europäische Staatsanleihen tendierten im zweiten Quartal über weite Strecken freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRenta (ISIN DE0008491028/ WKN 849102).Als stützend hätten sich rückläufige Inflationsraten erwiesen. Besonders im Fokus habe die französische Präsidentschaftswahl gestanden. Nach dem Wahlsieg von Macron sei die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer wieder etwas angestiegen. Kurz vor dem Quartalsende habe sich das Bild jedoch drastisch geändert, als EZB-Chef Draghi den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm angekündigt habe. Euro-Staatsanleihen hätten daraufhin einen Großteil ihrer Kursgewinne verloren. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index sei ein Plus von 0,5 Prozent geblieben. Papiere aus den Peripherieländern hätten sich hingegen um 1,4 Prozent verteuert.

