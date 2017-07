Es gibt Grund zum Feiern: Endlich ein neuer Dividenden-Rekord in Österreich! Die 64 im WBI Wiener Börse Index enthaltenen Unternehmen werden heuer knapp drei Mrd. Euro ausschütten und damit endlich die zehn (!) Jahre alte Bestmarke (2007: 2,9 Mrd. Euro) übertreffen. Vor allem der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr kann sich sehen lassen - denn 2016 lag die Ausschüttungssumme nur bei 2,4 Mrd. Euro, so dass wir hier über ein Plus von satten 23% oder rund 560 Mio. Euro reden. Grandios! Mehr als ein Drittel dieses Anstiegs geht auf das Konto der Erste Group Bank, die ihre Ausschüttung von 0,50 auf 1,00 Euro je Aktie verdoppelt hat und ihren Aktionären deshalb rund 215 Mio. Euro mehr überweist als 2016. Gleichzeitig ist die Erste damit der...

