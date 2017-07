Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise stagnieren im Juni

In Deutschland ist der Inflationsdruck auf vorgelagerter Ebene im Juni verhalten geblieben. Im Vergleich zum Vormonat blieben die deutschen Erzeugerpreise unverändert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 2,4 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,3 Prozent gelautet.

Ifo-Präsident fordert von EZB Ausstiegsstrategie aus lockerer Geldpolitik

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, eine Strategie für den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zu präsentieren. Eine Vorstellung davon, wie diese Strategie aussehen könnte, hat Fuest auch schon: Sie sollte beinhalten, dass die Anleihekäufe ab Januar 2018 enden. Das könnte mit der Bedingung verbunden werden, dass die wirtschaftliche Erholung und die Normalisierung der Inflation weitergehen.

Bank of Japan verschiebt Inflationsziel zum sechsten Mal

Die japanische Notenbank erwartet das Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent erst im Fiskaljahr 2020. Damit verschob die Bank of Japan ihr Ziel für die Teuerung in der Ägide von Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda zum sechsten Mal. Das Inflationsziel soll nun ein Jahr später als bisher vorgesehen erreicht werden. Für das laufende Fiskaljahr, das bis März 2018 läuft, gehen die Währungshüter nur noch von einer Teuerung mit einer Kernrate von 1,1 Prozent aus. Bislang hatte die Prognose auf 1,4 Prozent gelautet. Im nächsten Jahr sollen es nun 1,5 statt 1,7 Prozent werden.

Japans Exporte steigen den siebten Monat in Folge

Der Export Japans hat sich im Juni um 9,7 Prozent ausgeweitet. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern sowie der schwache Yen ließen die Ausfuhren steigen, wie aus Daten des japanischen Finanzministeriums hervorgeht. Auch die Exporte von Automobilen und Stahlerzeugnissen legten zu. Es war der siebte Monat mit steigenden Ausfuhren in Folge. Der Zuwachs war weitgehend erwartet worden. Volkswirte hatten auf einen Anstieg um 9,4 Prozent getippt.

Atomsteuer sorgt im Juni für weniger Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni wegen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer erstmals seit langem wieder gesunken. Sie gingen ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent zurück, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte, die Einnahmen der reinen Bundessteuern seien um 59,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gesunken.

EU-Kommission schlägt Zulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre vor

Im Streit um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hat die EU-Kommission beschlossen, dem Expertenausschuss eine Verlängerung der Zulassung um zehn Jahre vorzuschlagen. In dem am Mittwoch veröffentlichten Vorschlag der EU-Kommission heißt es, die Begrenzung auf zehn Jahre sei angesichts der Risikoabwägung "angemessen". Die zweitägige Sitzung des Expertenausschusses endet am Donnerstag. Es wird erwartet, dass der Ausschuss sein Votum im September oder Oktober abgibt.

Trump verlangt von Senatoren Aussetzung der Sommerpause

US-Präsident Donald Trump hat nochmals seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen, um die Verabschiedung eines Reformplans für das Gesundheitswesen noch in diesem Sommer zu erreichen. Der Senat sowie er selbst sollten dafür die Sommerpause aussetzen und "die Stadt nicht verlassen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit 49 Senatoren seiner Republikanischen Partei.

Neuer Rückschlag für Trump im Streit um Einreiseverbote

US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um seine Einreiseverbote für Bürger mehrerer muslimischer Länder einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Das Oberste Gericht in Washington ließ die von einer unteren Instanz verfügten Ausnahmeregelungen von dem Dekret vorläufig in Kraft. Einreisewillige, die beispielsweise Großeltern oder Enkel in den USA haben, bleiben demnach von dem Bann ausgenommen.

Schweiz Juni Handelsbilanz Überschuss 2,7 Mrd CHF

Schweiz Juni Exporte 18,7 Mrd CHF; real +3,4% gg Vj

Schweiz Juni Importe 16,0 Mrd CHF; real +5,2% gg Vj

