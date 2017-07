Easyjet trotzt dem Brexit-Chaos: Die Dependance in Österreich sei startklar, sagt die Chefin des Billigfliegers. Damit sichert sich die Airline wichtige Flugrechte. Auch der Gewinn fällt höher aus, als erwartet.

Der britische Billigflieger Easyjet ist bei seinen Vorbereitungen auf den Brexit einen Schritt weiter. Die neue Easyjet-Tochter in Österreich sei startklar, sagte die scheidende Easyjet-Chefin Carolyn McCall am Donnerstag in Luton bei London bei Vorlage der Quartalszahlen. Der Schritt nach Österreich soll dem Konzern die europäischen Flugrechte nach dem EU-Austritt Großbritanniens sichern. ...

