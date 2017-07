Bad Marienberg - Nach Berechnungen des Steuerzahlerbundes hat die Belastung der Einkommen mit Steuern und Abgaben in diesem Jahr den höchsten Wert in der Geschichte der Bundesrepublik erreicht, so der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, in einer aktuellen Pressemitteilung.

