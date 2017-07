Liebe Trader,

Einer am Dienstagabend veröffentlichten Studer der Commerzbank zufolge steckt in der Sixt-Aktie mehr Kurspotential, als allgemein angenommen wird. Wegen guter Buchungen im europäischen Schnitt wächst der Umsatz und folglich auch der Gewinn - Dank Kostenoptimierungen und einer neuen Versicherungsstrategie wirke sich dies positiv auf das Ergebnis in 2018 aus. Im dritten Quartal rechnen Experten sogar mit einer Anhebung des Ausblicks! Das Wertpapier des Autovermieters sprang folglich am Mittwoch unerwartet auf frische Rekordhochs an. Aktionäre reagierten prompt und schoben die Aktie so über die bisherigen Hochs aus 2016 an. Die in der Studie projizierten Kursziele von 65,00 Euro sollten nach der gestrigen Vorstellung damit in den Fokus der Investoren rücken und hierdurch noch schönes Aufwärtspotential bilden. Da vermutlich ein Wochenschlusskurs oberhalb der Jahreshochs von 2016 bevorsteht, dürfte der Impuls auch mittelfristige Auswirkungen haben.

Long-Chance:

Solange sich die Aktie von Sixt oberhalb der alten Hochs aus 2016 von 55,65 Euro aufhält, kann nach einem Wochenschlusskurs darüber ein weiteres Kursziel bei zunächst bei 61,40 Euro abgeleitet werden. Aber erst bei einem Durchbruch darüber geht es zum genannten Endziel von 65,00 Euro weiter rauf. Die Verlustbegrenzung sollte noch unter dem Kursniveau von 54,30 Euro belassen werden - denn ein Bruch dieser Marke bedeutet einen potentiellen Rückzug der Sixt-Aktie zurück auf 50,51 Zähler. Dann aber sollte auch ein ausgiebiger Test des seit 2012 bestehenden Aufwärtstrendkanals folgen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 56,95 Euro

Kursziel: 61,40 / 65,00 Euro

Stopp: < 54,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,95 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Sixt SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 56,95 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

