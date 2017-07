IRW-PRESS: Supreme Metals Corp.: Supreme Metals Corp. meldet Update von Arbeiten in Gebiet East Bloom Lake

Sudbury (Ontario), 20. Juli 2017. Supreme Metals Corp. (CSE: ABJ, FSE: A68) (das Unternehmen) freut sich, seinem Nachbarn, Champion Iron Ore Limited, für seine jüngste Fremdfinanzierung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar für den Neustart der Produktion bei seiner Eisenerzmine Bloom Lake gratulieren zu können.

Die Wiedereröffnung dieser Mine und der jüngste Anstieg der Eisenpreise sollten die Wirtschaftlichkeit der Eisenerzvorkommen in den Bloom-Lake-East-Konzessionsgebieten von Supreme Metal Corp. neben den Bloom-Lake-Eisenerzbetrieben von Champion Iron Ore erheblich verbessern. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40427/2017 07 20 - Bloom Lake Press release vers 5_DEPRcom.001.png

Google Earth-Bild, das die nahe gelegenen Minenbetriebe und den Standort des Konzessionsgebiets East Bloom Lake von Supreme mit historischen Analyseergebnissen gemäß dem Geoscience Atlas der Regierung von Neufundland zeigt.

Die East-Bloom-Lake-Schürfrechte liegen zwischen den Betrieben von Champion Iron Ore Limited und Iron Ore Company of Canada (IOC) entlang der Streichenerweiterung der Formation Sokoman, die früher als Formation Wabush Iron bekannt war und jene Formation darstellt, bei der das Eisen von den beiden großen Bergbauunternehmen abgebaut wird. Die East-Bloom-Lake-Schürfrechte wurden ursprünglich wegen eines Kobaltvorkommens innerhalb eines Sulfidfkörpers erworben, im Konzessionsgebiet gibt es laut dem Geoscience Atlas der Regierung von Neufundland jedoch auch fünf bekannte Eisenvorkommen. Im Konzessionsgebiet kommen entlang des Abschnitts des mittleren Bereichs der Formation Sokoman auch zahlreiche starke magnetische Anomalien vor.

Die Bloom Lake Railway verläuft durch mehrere der East-Bloom-Lake-Schürfrechte. Dieser öffentliche Güterzug fährt zu einem Mehrbenutzer-Tiefseehafen auf dem St. Lawrence River und bietet einen ganzjährigen Zugang zu globalen Märkten.

Bob Komarechka sagte: Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese jüngste Meldung, in der die Finanzierung für den Neustart der Mine Bloom Lake von Champion Iron Ore Limited bestätigt wird, ein äußerst positives Ereignis ist, das dazu beitragen kann, den Wert der bestehenden Eisenvorkommen im angrenzenden Konzessionsgebiet East Bloom Lake von Supreme Metals Corp. zu steigern. Abgesehen davon wird die Wiedereröffnung der Mine auch bessere Infrastruktureinrichtungen ermöglichen, die zukünftige Explorationen und potenzielle Erschließungen vereinfachen werden.

Qualifizierte Person

Robert Komarechka, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101, hat die Richtigkeit der technischen Daten geprüft.

Über Supreme Metals

Supreme Metals Corp. (CSE: ABJ, FSE: A68) ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das einen fokussierten Ansatz im Bereich von grünen und Energiemetallen in der westlichen Welt neben geplanten sekundären Fertigungsprojekten verfolgt, die diese Metalle dringend benötigen.

