BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der verschärften Spannungen mit der Türkei hat der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, eine Befassung der Nato mit dem Verhalten Ankaras gefordert. "Ganz entscheidend ist, dass wir das im Nato-Rat besprechen, die Art und Weise, wie die Türkei mit unseren gemeinsamen Werten von Freiheit, Gewaltenteilung und Rechtstaatlichkeit umgeht", verlangte Hardt am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Es sei notwendig, "dass die Nato im Nato-Rat bespricht, auf welchem falschen Weg sich die Türkei gegenwärtig befindet".

Die Nato und die Wirtschaft seien "die beiden Hebel, mit denen (Präsident Recep Tayyip) Erdogan möglicherweise doch beeindruckbar ist". Hardt rechnete damit, dass die gegenwärtige Situation dazu führen werde, dass viele Investoren aus Deutschland "in der Türkei ihre Finanzmittel einschränken werden, dass Unternehmen sich zurückziehen werden aus der Türkei". Dies werde "einen wirtschaftlichen Niedergang der Türkei zur Folge haben", sagte der CDU-Politiker voraus. Hingegen setzte er sich weiter dafür ein, die europäische Perspektive für die Türken offenzuhalten.

Hintergrund der verschärften diplomatischen Krise mit Ankara ist die Festnahme mehrerer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei, darunter der Deutsche Peter Steudtner. Die Bundesregierung hat daraufhin am Mittwoch den türkischen Botschafter einbestellt und die sofortige Freilassung Steudtners und seiner verhafteten Kollegen gefordert.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der wegen des Falls seinen Urlaub unterbrochen hat, will am Donnerstag in Berlin entscheiden, was angesichts dieser "dramatischen Verschärfung" der Lage zu tun sei, kündigte sein Sprecher an. Noch am Vormittag will Gabriel dazu ein Statement abgeben. Mögliche deutsche Reaktionen könnten unter anderem finanzielle Kürzungen oder eine Verschärfung offizieller Reisehinweise für die Türkei sein.

July 20, 2017

