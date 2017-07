Fehlfunktionen elektronischer Baugruppen können mitunter lebensbedrohlich sein. Die Anlagerung von Luftfeuchtigkeit, Korrosion, die elektrostatisch bedingte Anziehung von Staub auf der Oberfläche oder Kondensatbildung können das Board verschmutzen.

Diese Verunreinigungen verursachen unter Umständen Kurzschlüsse und damit Langzeitschäden und Fehlfunktionen in der Elektronik. Eine wesentliche Rolle hinsichtlich Fehlfunktionen spielt die elektrochemische Migration (ECM), wird es häufig als Auslöser diskutiert, wenn Fehlfunktionen im Feld auftreten. Was also ist zu beachten, damit die Schutzbeschichtung am Ende auch wirklich schützt?

"Elektrochemische Migration ist meiner Meinung nach extrem selten vorzufinden", hat Stephan Baur, Mitgründer und Gesellschafter von BMK, die Erfahrung gemacht. Er muss es wissen, denn als EMS-Anbieter gehört die Schutzbeschichtung zum Dienstleistungsportfolio dazu. Der Jahresdurchsatz lackierter Baugruppen, die jährlich bei BMK vom Band laufen, beziffert er mit 1 Mio. Stück, wobei 10 verschiedene Lacke an mehreren Lackieranlagen beziehungsweise Lackierlinien zum Einsatz kommen. Für den reibungslosen Ablauf und einer hohen Beschichtungsqualität sorgen rund 40 Mitarbeiter. "Wenn wir Elektrochemische Migration bei Rückläufern aus dem Feld gesehen haben, dann konnte man immer eine von außen stammende Verunreinigung feststellen", merkt er ergänzend an und nennt als Beispiel ausgelaufenes Elektrolyt von Elektrolytkondensatoren. "Eine Elektromigration aus einer Betauung heraus konnten wir bisher nicht feststellen." Immerhin finden die von BMK gefertigten Baugruppen in vielen Bereichen ihre Anwendung, wie etwa in der Wasserwirtschaft, Smart Metering oder Industrie-PCs, die sehr viele Umrichter respektive Wechselrichter bedingen.

Notwendige Vorarbeit zum Baugruppenschutz

Auch wenn Elektrochemische Migration als ein eher seltenes Phänomen erscheinen mag, Feuchtigkeit ist und bleibt ein hartnäckiger Feind der elektronischen Baugruppe. Sie ist für Störungen und auch für Kriechströme verantwortlich. Nicht selten sind die Schädigungen so gravierend, dass es zum Ausfall der elektronischen Baugruppe kommt. Aber auch die Miniaturisierung fordert ihren Tribut. Mit den sich immer mehr reduzierenden Leiterbahnabständen steigt die dazwischenliegende Spannung immens. Daher ist es mehr denn je erforderlich, unter wirtschaftlich optimalen Bedingungen die Funktionsfähigkeit der Geräte auch im späteren Einsatz sicherzustellen.

Einer der wichtigsten Stellhebel für einen effektiven Baugruppenschutz ist das richtige Leiterplattenlayout. Bereits bei der Designphase gilt es, das Anforderungsprofil genau auszuloten und kritische Stellen nach Möglichkeit zu entschärfen, weshalb Baur bekräftigt: "Das Leiterplattenlayout ist, wenn man lackieren oder beschichten will, essenziell. Wir haben mit den Entwicklungsmannschaften mehrerer unserer Kunden Workshops durchgeführt, um aufzuzeigen, was beim Lackieren im DFM - also Design for Manufacturability - zu beachten ist. Man kann unheimlich viel Geld zum Fenster rauswerfen, wenn man sich nicht um DFM kümmert." Dabei gelte es, darauf zu achten, dass die zu lackierenden Bauteile und jene, die auf gar keinen Fall lackiert werden dürfen wie Stecker oder Kontaktierungen, auf der Platine sehr weit voneinander entfernt platziert werden. Der dadurch gewonnene Sicherheitsabstand sorgt idealerweise dafür, dass die gefährdeten Zonen außerhalb einer möglichen Reichweite der in der Regel sehr niedrigviskosen und damit kriechfreudigen Lacke liegen.

Ist No-Clean die Wunderwaffe?

Dr. Nils Kopp, Leiter Forschung & Entwicklung von Elsold, macht auf einen weiteren Aspekt aufmerksam: "Wenn wir über Flussmittel reden, sind wir direkt bei der Thematik, dass auch Rückstände von Flussmitteln für Verunreinigungen sorgen können." Chemie ist für den Lötprozess unabdingbar, bekräftigt er. Denn das in Lotpasten enthaltene Flussmittel sorgt für eine Benetzung der Bauelementanschlussmetallisierung und der Kupferfläche der Leiterplatte. Jedoch: "Nach dem Lötprozess kann es potentiell ein Risiko darstellen, da wir durch die enthaltenen Säuren oder die Halogenide tatsächlich Probleme wie Leitfähigkeit oder im schlimmsten Fall Elektrochemische Migration bekommen." Je nach Lötprozess variiert zudem das Risiko der Flussmittelrückstände. Während der klassische Wellenlötprozess da relativ unkritisch ist, weil die gesamten Flussmittelrückstände mit der Lötwärme in Berührung kommen und inaktiv werden, sind Prozesse wie im Selektivlötprozess erheblich kritischer: "Hier sind zum Beispiel auch vom Fraunhofer IZM spezielle Tests entwickelt worden, wodurch wir sicherstellen können, dass auch Rückstände, die nicht der Wärme ausgesetzt wurden, keine Elektrochemische Migration verursachen. Wir testen unsere modernen Flussmittel entsprechend dem vom Fraunhofer entwickelten Verfahren, um dem Anwender eine hohe Sicherheit bieten ...

