FMW-Redaktion

SAP hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahresquartal von 5,24 auf 5,78 Milliarden Euro, und damit überraschend kräftig!

Beim Gewinn ist das wie bei vielen anderen Firmen auch so eine Sache. Der tatsächliche Gewinn geht zurück von 1,27 Milliarden auf 926 Millionen Euro. Um "Sonderposten" bereinigt steigt der Gewinn aber von 1,52 auf 1,57 Milliarden Euro. Schätzungen lagen um die 1,6 Milliarden Euro. Analysten beachten in der Regel die bereinigte Zahl. Aber da liegt wie so oft der Teufel im Detail!

Denn was sind Sonderposten? Einmal sind das Währungseffekte (die fallen immer an…). Aber der Haupt-Sonderposten sind aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeiter, deren Summe stark gestiegen ist, weil der SAP-Aktienkurs so gut gelaufen ist. Paradox, oder nicht? Weil die Aktie so gut läuft, fallen die Gewinne deutlich niedriger aus, die den Aktionären zur Verfügung gestellt werden können.

SAP hat deutlich mehr Mitarbeiter als noch vor einem ...

