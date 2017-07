Istanbul (ots/PRNewswire) -



Simit Sarayi hat heute bekannt gegeben, dass die Fawaz Alhokair Group ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet hat, um eine 10%ige Beteiligung an Simit Sarayi zu erwerben. Die Fawaz Alhokair Group wird Dr. Abdul Majeed Alhokair, Vice President und treibende Kraft hinter dem Lebensmittel- und Getränkegeschäft sowie dem Einzelhandelsgeschäft der saudischen Gruppe, zum Mitglied des Verwaltungsrats von Simit Sarayi ernennen.



Die Fawaz Alhokair Group, eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen in den Bereichen Einkaufszentren, Unterhaltung, Lebensmittel und Getränke sowie Mode in Saudi-Arabien und der MENA-Region, hat 2014 einen Master-Franchise-Vertrag mit Simit Sarayi unterzeichnet und bisher in der MENA-Region 50 Simit-Sarayi-Geschäfte erfolgreich etabliert. Unter dem Master-Franchise-Vertrag plant die Fawaz Alhokair Group, in den nächsten vier Jahren mehr als 250 Geschäfte zu eröffnen.



Abdullah Kavukcu, Chairman und CEO von Simit Sarayi, erklärte: "Wir freuen uns sehr, eine starke Aktionärspartnerschaft mit der Alhokair Group, einem der führenden internationalen Unternehmen im Bereich Lebensmittel- und Getränke-Einzelhandel, gegründet zu haben. Diese Investition der Alhokair Group wird Simit Sarayi, das gegenwärtig in 21 Ländern präsent ist, dabei helfen, seinen Weg zur führenden globalen Marke im Lebensmittel- und Getränke-Einzelhandel mit Wurzeln in der Türkei fortzusetzen.



Fawaz A. Alhokair, Gründer und Chairman der Fawaz Alhokair Group, erklärte: "Wir freuen uns außerordentlich, strategischer Aktionär bei einem der führenden und traditionellen Lebensmittel- und Getränke-Einzelhandelsunternehmen der Türkei zu werden. Wir haben in weniger als drei Jahren eine außergewöhnliche betriebliche und finanzielle Leistung von Simit-Sarayi-Geschäften in der MENA-Region beobachtet und sind sehr beeindruckt von dem Ausbau der globalen Präsenz von Simit Sarayi."



Über Simit Sarayi



Simit Sarayi wurde 2002 gegründet und ist ein türkisches internationales Lebensmittel- und Getränke-Einzelhandelsunternehmen, das frische türkische Bagels und andere beliebte türkische Backwaren in der Türkei und auf internationalen Märkten über seine beliebten Einzelhandelsgeschäfte verkauft. Bis Ende 2017 wird das Unternehmen über 408 Geschäfte in 21 Ländern, einschließlich der Türkei, verfügen.



Über Fawaz Alhokair Group



Die Gruppe betreibt gegenwärtig ein Netzwerk von über 16 Einkaufszentren und verwaltet 1,6 Millionen Quadratmeter exklusive Einzelhandelsimmobilien. Das Modeeinzelhandelsgeschäft ist in 16 Ländern präsent und betreibt 2.100 Geschäfte mit mehr als 80 internationalen Marken.



