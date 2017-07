Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit moderaten Kursgewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Positive Vorgaben haben die US-Börsen geliefert, die nach Börsenschluss in Europa noch etwas weiter zulegten und auch die asiatischen Börsen schlossen positiv. An den Finanzmärkten steht die am Nachmittag anstehende EZB-Zinsentscheidung im Zentrum. In der Nacht auf Donnerstag hatte bereits die japanische Notenbank bekanntgegeben, an ihrer lockereren Geldpolitik festzuhalten.

Im Euroraum rechnet zwar niemand mit einer Veränderung der Leitzinsen durch die EZB. Allerdings werde auf der anschliessenden Pressekonferenz wohl "jedes Wort von Mario Draghi auf die Goldwaage gelegt werden", wie es ein Händler ausdrückte. Dabei dürfte auf jede Änderung des Tonfalls bezüglich des Anleihenkaufprogramms geachtet werden. Die Berichtssaison zum ersten Semester befindet sich mit einer Vielzahl von Abschlüssen, darunter von zwei SMI-Titeln, in voller Fahrt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,37% im Plus auf 9'057,85 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,30% auf 1'437,13 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,31% auf 10'309,67. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Sika) unverändert.

Im Zentrum stehen die Titel des Technologiekonzerns ABB (-2,6%), der mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Anleger enttäuscht hat. ...

