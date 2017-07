Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Donnerstag im Plus in den Handel gestartet. Der wichtigste Termin des Tages ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). "Präsident Mario Draghi wird seine Wortwahl mit noch mehr Bedacht auswählen als sonst schon üblich", erwartet Dirk Gojny, Anleihestratege von der Nationalbank. Der EZB-Chef stehe vor einem kommunikativen Drahtseilakt. Einerseits komme er nicht umhin, die Reduzierung des geldpolitischen Stimulus weiter vorzubereiten, wofür es viele gute Argumente gebe. Andererseits machten die Reaktionen auf seine Aussagen in Sintra deutlich, dass die Investoren sehr sensibel darauf reagierten, obwohl es "eigentlich" klar sei, dass die EZB bald einen anderen Kurs einschlagen werde.

Mit Rückenwind von der Wall Street, dort stiegen S&P-500 und Nasdaq-Composite so hoch wie nie, startet der DAX 0,7 Prozent höher bei 12.544 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent höher bei 3.523 Punkten.

EZB könnte Forward Guidance zu Anleihekäufen anpassen

Der Rat der EZB und Präsident Draghi stehen vor einer schwierigen kommunikativen Aufgabe. Drei Wochen nach Hinweisen Draghis auf eine bevorstehende Normalisierung der Geldpolitik, die an den Finanzmärkten deutliche Spuren hinterlassen hatten, steht das Gremium vor der Frage, ob und wie es weitere Hinweise in diese Richtung geben soll. Volkswirte wollen eine Änderung der Forward Guidance zu den Anleiheankäufen nicht ausschließen, nachdem die EZB bereits Anfang Juni den Passus aus ihrem geldpolitischen Statement gestrichen hatte, dass sie weitere Zinssenkungen für möglich hält.

SAP erhöht Umsatzausblick 2017 - aber Marge sinkt

Ansonsten bestimmt die Fahrt aufnehmende Berichtssaison das Geschehen. Der Softwarekonzern SAP hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des reinen Cloudgeschäfts angehoben und die Erwartung für das Betriebsergebnis bestätigt. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging im zweiten Quartal allerdings stärker zurück als von Analysten befürchtet. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel trotz eines Zuwachses von 29 Prozent etwas verhaltener aus als erhofft. Die Aktie handelt gegen den Trend 0,8 Prozent im Minus.

T-Mobile US erhöht Ausblick für 2017

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich die US-Tochter der Deutschen Telekom nun ambitionierte Ziele. So strebt T-Mobile US nun ein Kundenwachstum bei den lukrativen Vertragskunden von netto 3,0 bis 3,6 Millionen an. Das bisherige Ziel hatte auf 2,8 bis 3,5 Millionen gelautet. Das soll sich auch beim Gewinn bemerkbar machen. In Folge legt die Aktie der Deutschen Telekom um 1,2 Prozent zu.

Kräftig unter Druck stehen die Aktien der Fluglinien. Lufthansa brechen nach einer Volatilitätsunterbrechung um 3,9 Prozent ein, Air France-KLM verlieren 2,6 Prozent und die British-Airways-Mutter IAG 2,1 Prozent. Auslöser sei der schwache Ausblick von United Continental in den USA am Vorabend, heißt es im Handel. Die Fluggesellschaft deutete an, dass die Kosten pro Sitzplatz schon wieder steigen könnten. "Danach war der Transportsektor in den USA mit 1 Prozent die einzige Branche am gesamten Markt mit einem signifikanten Minus", sagt ein Händler. Dies setzte sich nun verstärkt in Europa fort. Nach der starken Outperformance des Sektors sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch. An den Easyjet-Geschäftszahlen liege das Minus nicht: "Sie konnte ihren Umsatz je Sitzplatz sogar noch steigern". Dennoch fallen auch Easyjet um 3,9 Prozent.

Der Autozulieferer Hella (plus 2,2 Prozent) hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr per Ende Mai um 3,7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro gesteigert. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte habe sich das Umsatzwachstum durch zahlreiche neue Produktionsanläufe wie erwartet stark beschleunigt. Sehr gut werden die Geschäftszahlen von Krones (plus 2,4 Prozent) im Handel aufgenommen. "Vor allem der Auftragseingang ist ja deutlich über Erwartung", sagt ein Händler.

"Das liest sich nicht gut", so ein Marktteilnehmer zu Geschäftszahlen und Ausblick von Adva Optical. Nicht nur, dass das zweite Quartal enttäuschend verlaufen sei, auch für das dritte sehe es nicht besser aus. Die Aktie bricht im TecDAX um 17 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Finanzkonzerns Nordea enttäuschen vor allem auf der Ertragsseite. Das EBIT liegt auf Grund etwas leichter als erwartet ausgefallenen Einnahmen und höheren Kosten rund 5 Prozent unterhalb der Markterwartung. Jost Werke steigen am ersten Handelstag 3,8 Prozent über Ausgabepreis.

