Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit moderaten Kursgewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Positive Vorgaben haben die US-Börsen geliefert, die nach Börsenschluss in Europa noch etwas weiter zulegten und auch die asiatischen Börsen schlossen positiv. An den Finanzmärkten steht die am Nachmittag ...

