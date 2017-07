Warren Buffett, der milliardenschwere CEO des Konglomerats Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, und viele versuchen, seinen Erfolg nachzumachen. Die gute Nachricht ist, dass du die Prinzipien, nach denen er Aktien auswählt, lernen und auf deine eigene Strategie anwenden kannst.



Hier sind die sieben Schritte, mit denen auch du Buffett-Aktien finden kannst:

Investiere in etwas, das du kennst

Lerne die Grundlagen des wertorientierten Investierens

Finde günstige Aktien

Finde Unternehmen, die die Zeit überdauern werden

Investiere in gutes Management

Sei in schweren Zeiten aggressiv

Investiere langfristig

Investiere in etwas, das du kennst

Bevor du in eine Aktie investierst, solltest du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...