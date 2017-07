flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Börsen schlossen überwiegend in der Gewinnzone. Die US-Futures tendieren derzeit uneinheitlich. Am Vortag erreichten der NASDAQ100 und der S&P500 jedoch ein neues Rekordhoch. Die Indikationen am Morgen bestätigten den festeren Handelsauftakt in Frankfurt. Via Xetra eröffnete der DAX bei 12.514,84 wesentlich höher. Obendrein findet mit der "Jost Werke AG" heute ein Börsengang statt. Die Bookbuilding-Spanne lag bei 25,00 bis 31,00 Euro. Der Emissionspreis liegt bei 27,00 Euro.

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch bei 12.452,05 Punkten. Ausgehend von seinem letzten Verlaufstief bei 12.316,43 Punkten vom 06. Juli bis zum aktuellen Zwischenhoch von 12.676,52 Punkten am 13. Juli wären die nächsten Widerstände nun bei 12.496/12.539/12.591 und 12.676,52 Punkten zu verorten. Der DAX könnte zunächst bei 12.401/12.352 und 12.316,43 Punkten unterstützt sein. Darunter lägen noch weitere Unterstützungen bei 12.274 und 12.231 Punkten bereit.

