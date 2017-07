Frankfurt - Gestern konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), nach den deutlichen Vortagesverlusten, stabilisieren, so die Analysten der Helaba. Am Ende des Tages habe ein Plus in Höhe von 0,17 % auf 12.452,05 Punkte verbucht werden können. Wie zuletzt sei jedoch deutlich geworden, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Ratssitzung mit Engagements zurückgehalten hätten.

