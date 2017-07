Die beiden Ölkonzerne haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet, um mit diesen zwei Schlüsselprojekten sowohl ADNOCs als auch Borealis" Petrochemiegeschäft zu erweitern. Unterzeichner des Vertrages sind S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Vorstandsvorsitzender der ADNOC-Gruppe sowie Mark Garrett, Vorstandsvorsitzender von Borealis.

Damit starten die Vertragspartner die Pre-Feed-Phase für den Bau des Borouge 4-Komplexes am Standort Ruwais in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser Komplex umfasst einen Mixed-Feedstock-Cracker im Weltmaßstab, der bestehende Rohstoffquellen in Abu Dhabi sowie nachgelagerte Derivatanlagen für Polyolefin- und Nicht-Polyolefinprodukte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...