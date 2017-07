Hefei, China (ots/PRNewswire) - Sungrow - der weltweit führende Anbieter für Solarwechselrichtersysteme - verkündete kürzlich, dass sein 10 m großer reflexionsarmer Raum, der über die höchste Netzverteilerkapazität und die fortschrittlichsten Designs der Solar- und ESS-Branche (Energiespeichersysteme) verfügt, in Betrieb genommen wurde. Der reflexionsarme Raum, der auch als Laborraum mit elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) bezeichnet wird, soll EMV-Tests für neue Produkte erleichtern und die Entwicklung von EMV-Technik und EMV-Produkten vorantreiben.



Der Laborraum hat rund 5 Millionen USD gekostet, die Plan- und Bauzeit betrug ca. zwei Jahre, die Fläche beträgt über 700 m2 und die Raumhöhe misst 7,8 m. Als erster Laborraum seiner Art können hier große elektrische Geräte getestet werden, z. B. schlüsselfertige Solarwechselrichterstationen mit einer Größe von bis zu 5 MW und einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen bei einer Entfernung von 10 m, die laut geltender Normen erforderlich ist. Durch Nutzung des ROHDE & SCHWARZ EMC Testsystems kann der Laborraum eine Testgenauigkeit erreichen, die sich mit größeren Testorganisationen vergleichen lässt.



"Dieser reflexionsarme Raum steht als wichtigste Testeinrichtung für die führende Rolle von Sungrow im Technikbereich. Hier lassen sich EMV-Tests für Solarwechselrichter, Speicherrichter und andere elektrische Geräte durchführen", so Thomas Wang, Direktor vom Sungrow Testzentrum. "Wir werden auf unsere derzeitigen fortschrittlichen Testfähigkeiten aufbauen und unser Testsystem verbessern, indem wir modernste Gerätschaften einführen und höhere Teststandards festlegen."



Sungrow hat stets die Bedeutung der Produktprozesskontrolle und der Technologie-Upgrades betont. Das unabhängige Testzentrum des Unternehmens, das mit den fortschrittlichsten Testplattformen ausgestattet ist, ist nun von der UL, CSA, TUV SUD und TUV Rheinland zertifiziert. "Der EMV-Raum stärkt unsere Fähigkeiten für Produkttests und wird uns helfen, effizientere und zuverlässigere Produkte für unsere Kunden aus aller Welt zu entwickeln", erklärt Professor Renxian Cao, President von Sungrow.



Sungrow ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Solarwechselrichtersysteme, der mit Stand Juni 2017 mehr als 49 GW installiert hat. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Renxian Cao gegründet und ist weltweit führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen besitzt zahlreiche Patente und verfügt über eine umfassende Produktpalette mit Solarwechselrichter- und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Versorgungsbereich sowie für die kommerzielle und private Nutzung. Die in über 50 Ländern erhältlichen Produkte des Unternehmens, das auf eine 20-jährige, von Wachstum und Erfolg geprägte Tradition blickt, halten in Deutschland einen Marktanteil von rund 25 % und über 15 % weltweit. Weitere Informationen unter http://www.sungrowpower.com.



