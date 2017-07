Zürich (ots) -



Jens Paul Berndt (47) verstärkt als neuer Chief Technology Officer (CTO) ab sofort das Management-Team der Homegate AG. Berndt übernimmt die Verantwortung für die technologische Weiterentwicklung und den Betrieb des führenden Schweizer Immobilienportals. Er berichtet direkt an CEO Axel Konjack.



Jens Paul Berndt hat in den vergangenen 20 Jahren umfassende Technologie-Erfahrungen im Digital- und IT-Umfeld gesammelt. Er kommt von der Berliner Niederlassung der Scout24-Gruppe, Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Autos. Dort verantwortete er zuletzt als Head of Technology das Marktsegment "Neu- und Hausbau" sowie als Head of Product Engineering von Wien aus den Ausbau des österreichischen Immobilienportals.



Jens Paul Berndt hat in Deutschland medizinische Informatik an der Universität Heidelberg studiert und im Anschluss diverse IT- und Digital-Projekte für Unternehmen wie Volkswagen AG, Toyota Deutschland GmbH sowie Daimler Financial Services AG in Stuttgart geleitet.



Er folgt auf Dave Cannizzaro, den langjährigen IT-Leiter der Homegate AG, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird.



Axel Konjack, CEO Homegate AG: «Ich freue mich, dass wir Jens Paul Berndt als neuen CTO für die Homegate-Gruppe gewinnen konnten. Mit ihm und seinem Team werden wir digitale Innovationen noch gezielter und schneller voranbringen und unsere Marktführerschaft technologisch ausbauen. Dave Cannizzaro danke ich im Namen des Teams für seine erfolgreiche Aufbauleistung und die langjährige Weiterentwicklung von homegate.ch.»



Über die Homegate AG



Die Homegate AG wurde 2001 gegründet und hat sich seither zum führenden Digital-Unternehmen im Schweizer Immobilienmarkt entwickelt. Mit mehr als 10 Millionen Besuchen im Monat, 180 Millionen Seitenaufrufen sowie über 85'000 aktuellen Immobilienangeboten ist homegate.ch die klare Nr. 1 unter den Schweizer Immobilienportalen (Net-Metrix Audit 6/2017; Visits, Page Impressions). An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigt die Homegate-Gruppe mehr als 70 Mitarbeitende. Gemeinsam mit der Zürcher Kantonalbank bietet homegate.ch eine Online-Hypothek für die gesamte Schweiz an. Die Homegate AG gehört zur Schweizer Mediengruppe Tamedia AG, weiterer Aktionär ist die Zürcher Kantonalbank.



