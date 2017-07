Linz - Die EZB-Pressekonferenz (ab 14:30 Uhr) wird heute mit Spannung erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Ausgangssituation: Nach der Aussage Draghi's Ende Juni, wo der EZB-Präsident von "Inflation und Normalisierung" gesprochen habe, hätten sich Marktteilnehmer bereits auf den "Anfang vom Ende" der Niedrigzinspolitik eingestellt. Mittlerweile würden sich allerdings Stimmen mehren, wonach die Erwartungshaltung unter Marktteilnehmern zu früh und zu stark ausgefallen sei. Demzufolge würde heute ein zurückhaltendes "Wording", in dem auch auf Unsicherheiten und Konjunkturrisiken hingewiesen werde, kaum überraschen.

