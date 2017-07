Die Massen an Klagen Asylsuchender gegen ihre Bescheide überlasten die Verwaltungsgerichte. Es fehlten Richter und Personal, so der Bund Deutscher Verwaltungsrichter: "Eine Zeit lang geht es gut, aber nicht dauerhaft."

Die Massen an Klagen Asylsuchender gegen ihre Bescheide überlasten die Verwaltungsgerichte. "Die Lage an den Verwaltungsgerichten ist dramatisch. Wir stoßen derzeit komplett an unsere Grenzen", sagte Robert Seegmüller, Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, dem Redaktionsnetzwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...