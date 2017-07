ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB hat im zweiten Quartal einen überraschenden Dämpfer bekommen. Umsatz und operativer Gewinn gingen zurück, wie das Unternehmen aus der Schweiz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Hoffnung macht der Auftragseingang. Doch Konzernchef Ulrich Spiesshofer sieht 2017 angesichts laufender Umstrukturierungen weiterhin als Übergangsjahr. An der Börse sorgten die Zahlen für Enttäuschung.

Die ABB-Aktie verlor in Zürich am Vormittag fast drei Prozent an Wert und war damit mit Abstand Schlusslicht im Schweizer Leitindex SMI . Analysten hatten bei Umsatz und operativem Gewinn mit besseren Werten gerechnet. Der überraschend hohe Auftragseingang konnte die Enttäuschung nicht wettmachen.

Im zweiten Quartal fiel der Umsatz um drei Prozent auf 8,45 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro). Bereinigt um die Folgen des übers Quartal stärkeren Dollar wären die Erlöse leicht gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Firmenwerte (Ebita) fiel um sieben Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar (rund 903 Mio Euro).

Der Auftragseingang des Konzerns, der in einigen Bereichen mit Siemens konkurriert, blieb in Dollar berechnet stabil bei 8,35 Milliarden Euro. Die Bestellungen hätten sich in allen Regionen des Konzerngeschäfts positiv entwickelt, hieß es. In den einzelnen Geschäftsbereichen lief es aber recht unterschiedlich: Während die Bestellungen bei der Elektrifizierung und bei den Stromnetzen um einstellige Prozentsätze zurückgingen, legten sie in der Industrieautomation und bei Robotik und Antrieben teils deutlich zu.

ABB-Chef Spiesshofer schätzt die Aussichten für 2017 weiterhin als "durchwachsen" ein. So gebe es weiterhin positive wirtschaftliche Signale aus den USA, und in China sei weiteres Wachstum zu erwarten. Politische Spannungen in verschiedenen Teilen der Welt und der bevorstehende Brexit in Europa belasteten allerdings die Märkte. Das ABB-Ergebnis in diesem Jahr werde voraussichtlich weiterhin vom Ölpreis und Währungsschwankungen beeinflusst./stw/zb/men/stb

