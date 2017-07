Liebe Leser,

der Volkswagen Konzern hat am 19. Juli 2017 die Verkaufszahlen für die erste Jahreshälfte vorgelegt. Wir stellen Ihnen die Ergebnisse im Detail vor.

So lief das erste Halbjahr

Über alle Marken hinweg verkaufte das DAX-Unternehmen per Ende Juni rund 5,16 Mio. Fahrzeuge. Auf Jahresbasis legte der Absatz damit um 0,8% zu, was angesichts der andauernden Diesel-Krise in meinen Augen ein kleiner Achtungserfolg ist. Entsprechend kommentierte Vertriebschef ... (Rainer Lenzen)

