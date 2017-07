Eine Gastmeinung von @Katamaransegler

Hinweis der Redaktion: folgender Text wurde als Antwort-Kommentar von @Katamaransegler verfasst, der dabei auf einen Kommentar von @Marcus antwortet. Wir halten die in dem Antwort-Kommentar von @Katamaransegler enthaltenen Informationen für sehr werthaltig und haben daher bei ihm nachgefragt, ob er einer Veröffentlichung als eigenem Artikel hier bei FMW zustimmen würde - was er freundlicherweise tat! @Katamaransegler beschreibt in diesem Kommentar eine völlig andere Art des Tadings, die nichts mit Charttechnik zu tun hat, sondern mit dem Verhalten von Marktteilnehmern, dem Volumen bei Kursbewegungen, den Preisbewegungen und ihrer Aussagekraft sowie der Bedeutung von Orderbüchern in diesem Zusammenhang.

Hier der Text von @Katamaransegler:

Hallo Marcus,

Die Limit orders im Dax werden Sie nicht zu sehen bekommen. Ich glaube auch nicht, dass Profis im Dax so weit entfernte Limite legen. Schon garnicht in grösserem Ausmaß. Die grossen Jungs haben keine "Marken", sondern Regionen rings um schwergewichtige Optionsstrikes. Das dicke Geld läuft grösstenteils über Optionen.

Hier ein Bild zur Verteilung der Open Interest in Dax Optionen:

https://picload.org/view/rpwrlidr/openinterest_strikes_dax.jpg.html

Im hstorischen Vergleich kannst Du gern zu Lernzwecken mit dem Schieberegler spielen, und den Chart vergleichen, um einen Eindruck vom Effekt zu gewinnen. https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/

Näherungsweise zu üben kannst Du die Tickvolumina von Deinem Broker beziehen - aber bedenke, dass die Daten stark ...

