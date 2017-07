Sommer, Sonne, Urlaub - wer will da schon täglich die Börsenkurse checken? Unsere drei Tipps zeigen, wie Sie Depot auf die Ferien vorbereiten und dennoch nicht auf Renditechancen verzichten müssen.Grundsätzlich sollte man sein Depot etwa ein bis zweimal pro Jahr einem Check unterziehen - die Zeit vor den großen Ferien bietet sich zumindest für eine grobe Überprüfung an. Papiere mit mehr Risiken als Chancen oder auch Fonds, die nicht mehr zur persönlichen Anlagestrategie passen, sollten dabei verkauft werden. Vor dem Urlaub jedoch das gesamte Depot umzustellen und die neu getätigten Anlagen dann für mehrere Wochen sich selbst zu überlassen bzw. alles zu verkaufen und das Depot zu liquidieren empfiehlt sich allerdings nicht, denn durch die Verkaufsorders würden hohe Transaktionskosten anfallen - zudem wäre die Enttäuschung bei anhaltender Börsen-Rallye groß. Was jedoch vermieden werden sollte, sind Spekulationen über zeitlich befristete Optionsscheine oder Zertifikate mit hohem Hebel. Denn um Verluste zu vermeiden, verlangen solche Papiere viel Aufmerksamkeit.

