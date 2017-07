FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SCHRODERS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - BARCLAYS RAISES ABERDEEN ASSET MANAG TARGET TO 285 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONE BROS TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES IQE TO 'BUY' ('SPECULATIVE BUY') - TARGET 128 (118) PENCE - DAVY INITIATES HAMMERSON WITH 'OUTPERFORM' - FTSE 100-INDIKATION +0.15% TO 7442 (CLOSE: 7430.91) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 253 (255) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2985 (2750) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 677 (642) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2000 (1600) PENCE - 'REDUCE' - INDEPENDENT RESEARCH RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - HOLD - JEFFERIES RAISES SPIRENT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 145 (88) PENCE - JEFFERIES RAISES SPIRENT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 145 (88) PENCE - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1180 (1155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1180 (1155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 315 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2950 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 800 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 485 (400) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HORIZON DISCOVERY TARGET TO 245 (220) P. - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8000 (7500) PENCE - 'HOLD' - SHORE CAPITAL RAISES CONNECT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - SHORE CAPITAL RAISES PREMIER FOODS TO 'HOLD' ('SELL')



