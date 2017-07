Hamburg (ots) - Die Prinzessin leidet unter einem Familienstreit. Grund ist der Vorwurf ihres ehemaligen Schwiegervaters Fürst Alexander zu Sayn-Wittgenstein, sie würde den adligen Namen samt Prinzessin-Titel nach ihrer Scheidung von Alexanders Sohn Casimir zu Unrecht weiter tragen. "Das Verhalten der zu Sayn-Wittgenstein-Familie empfinde ich als enttäuschend", sagt die 52-Jährige zu GALA (Ausgabe 30/2017, ab heute im Handel). "Sie hat diese Thematik mir gegenüber niemals zuvor angesprochen." Der Streit war öffentlich geworden durch Meldungen in der spanischen Presse, die sich wegen der "guten Freundschaft" zwischen Corinna und dem spanischen Ex-König Juan Carlos sehr für das Thema interessiert. Fürst Alexander sagt dazu: "Die Initiative ist keineswegs von mir ausgegangen."



