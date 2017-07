Unterföhring (ots) -



Sie spielen Bowling mit Baggern, schwingen sich auf BMX-Räder und kicken auf ungewöhnliche Art beim Rampenball: Matthias Schweighöfer, Smudo, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kämpfen in der vierten Ausgabe von "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" für vier ihrer Fans am Samstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben um 100.000 Euro.



Das Besondere: Alle Entscheidungen in den zwölf Spielrunden trifft der Fan. Kann Jeremias das Können von Joko gut einschätzen? Geht Florian mit Smudo volles Risiko? Zieht Jana mit Köpfchen und Bedacht mit Matthias Schweighöfer ins Finale ein? Oder weiß Benjamin seinen Star Klaas im richtigen Moment ins Spiel zu bringen?



Mit jeder Spielrunde erhöht sich bei "TEAMWORK" die Gewinnsumme. Nach jedem Sieg folgt die Entscheidung des Fans: Sichert er sein erspieltes Geld? Oder geht er auf Risiko und schickt seinen Star in die nächste Runde? Im Finale spielen die Teams um 100.000 Euro.



"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" - Samstag, 22. Juli 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: Teamwork



