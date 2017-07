Den Managern der Deutschen Bank steht eine brisante Vorladung bevor: Sie erwarten, bald vom US-Sonderermittler zu den Russland-Kontakten der Wahlkämpfer des US-Präsidenten Donald Trump befragt zu werden.

Die Manager der Deutschen Bank erwarten, dass sie bald zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von US-Präsidenten Donald Trumps befragt werden. Wie die britische Tageszeitung "Guardian" berichtet, gehen die Führungskraft des Geldhauses davon aus, dass sie deswegen in Kürze vom US-Sonderermittlers Robert Mueller vorgeladen werden.

Laut der US-Zeitung New York Times hat es bereits informelle Kontakte zwischen Mueller und der Deutschen Bank gegeben. Monika Schaller, Sprecherin der Deutschen Bank in Frankfurt, lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab.

Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Monat einen Antrag von fünf demokratischen Politikern auf Weitergabe von Informationen über Darlehen an Trump abgelehnt. Die US-Demokraten erhoffen sich von den Unterlagen der Bank Aufklärung über angebliche Verbindungen Trumps zu Russland. Das ist pikant für die Bank, denn sie hat in den USA bereits mehr als 600 Millionen Euro Strafe für eine Geldwäscheaffäre in Moskau bezahlt.

In ihrem ersten Brief an das Frankfurter Geldhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...