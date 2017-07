IRW-PRESS: Alba Minerals Ltd.: Alba Minerals Ltd. unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Quiron II im Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta

Vancouver, British Columbia, 20. Juli 2017 - Alba Minerals Ltd. (Alba) (TSX-V: AA; AXVEF:US; Frankfurt: A117RU) freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile am Lithiumprojekt Quiron II bekannt zu geben. Das Projekt umfasst eine prospektive Explorationskonzession mit 2.421 Hektar Grundfläche im Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta. Das Projekt liegt rund 7 km südöstlich des Soleprojekts Pocitos North Cruz, das als Joint Venture von Millennial Lithium und Southern Lithium betrieben wird, sowie 12 km nordöstlich des von Liberty One Lithium Corp. betriebenen Projekts Pocitos West.

Das Konzessionsgebiet Quiron II befindet sich im südamerikanischen Lithium Triangle (Nordchile, Nordwest-Argentinien und Südwest-Bolivien), wo mehr als die Hälfte aller weltweit entdeckten Lithiumressourcen lagern und wo derzeit Lithiumkarbonat von Unternehmen wie SQM, FMC sowie Ady Ressources (an der Schwelle zum Produktionsbetrieb) gefördert wird.

Das Projekt Quiron II punktet mit erstklassigen geologischen Rahmenbedingungen und einer hervorragenden strategischen Lage. Aus hydrogeologischer Sicht, befindet sich das Projekt an der Nordostflanke des Salar de Pocitos, wo die Zuflüsse von El Quevar den Salzsee mit Wasser beliefern, und am Schnittpunkt zwischen den unterirdischen Wasserleitsystemen Quebrada de Incahuasi und Salar de Pocitos.

Die aus infrastruktureller Sicht hervorragende Lage des Konzessionsgebiets ergibt sich daraus, dass die von Belgrano Cargas betriebene Bahnstrecke Ramal 14 (die Estacion de Pocitos mit dem Tiefseehafen Antofagasta in Chile verbindet) und die wichtigste Provinzstrasse Nr. 17, die den Zugang zur Starkstromleitung und Gasleitung Puna ermöglicht, direkt durch das Konzessionsgebiet führen und so eine Exploration und zukünftige Förderung ohne größere Unterbrechungen gewährleisten.

Im 60 Kilometer langen Salzseebecken des Salar de Pocitos fanden erstmals im Jahr 1979 Explorationsarbeiten an der Oberfläche statt. Seither wurden von verschiedenen kanadischen und nicht kanadischen Berichterstattern Lithiumwerte zwischen 100 und 600 ppm (parts per million) gemeldet (diese Ergebnisse werden als historische Daten betrachtet).

Laut einer aktuellen Studie, die im Rahmen des Argentinian Congress of Economic Geology im Jahr 2016 veröffentlicht wurde, wurden laut Dr. Garcia et al. im Nordosten des Salar de Pocitos, und damit auch in einem Teilbereich des Projekts Quiron II, in einer Tiefe zwischen 65 und 70 Meter extrem geringe Widerstände gemessen, die auf mit Sole angereicherte Sandschichten zurückzuführen sein dürften. Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend und rechtfertigen die weitere Exploration im Bereich der Schnittzone und des Alluvialkegels mit dem Ziel, die Ausprägung, Mächtigkeit und Abgrenzungen der unterirdischen Fazies innerhalb des Explorationsprojekts zu definieren.

Gemäß den Rahmenbedingungen der definitiven Vereinbarung zur Ausübung der Beteiligungsoption von 100 % am Konzessionsgebiet Quiron II muss Alba folgende Zahlungsauflagen erfüllen:

Datum Barzahlungen Ausgegebene Arbeitsauflage Aktien n

Bei Unterzeich50.000 USD 2.400.000 null

nung der definitiven Vereinbarung bei 50.000 USD 0 null Börsengenehmi gung Bei null null 400.000 USD Genehmigung (über der UVP 18 Monate) für Exploration

im 18. Monat, 200.000 USD 3.600.000 null

zum Erwerb von 100 % der Projektanteil e

GESAMT 300.000 USD 6.000.000 400.000 USD

Lageplan Konzessionsgebiet Quiron II http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40431/News Release Quiron Property July 20 2017_DEPRcom.001.jpeg

Alba Minerals Ltd. (TSX-V: AA.V, AXVEF:US, Frankfurt: A117RU) ist ein Junior-Ressourcenunternehmen mit Sitz in Vancouver, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Lithiumkonzessionen im Clayton Valley (Nevada) und von Lithiumprojekten in der Provinz Salta (Argentinien) legt.

Mit dem Erwerb dieses Schlüsselprojekts kann Alba Minerals seine Position als ernstzunehmendes Lithiumexplorationsunternehmen weiter festigen.

