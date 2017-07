Köln - Die internationalen Aktienmärkte gaben im Juni gemessen am MSCI World-Kursindex auf Euro-Basis um 1,2% nach, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Zielvermögen 2020-Fonds (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L).Die Märkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX50-Kursindex 3,2% verloren. An den Rentenmärkten sei es zu einem Anstieg des Zinsniveaus und damit verbundenen Kursrückgängen gekommen. Die Umlaufrendite in Deutschland sei im Monatsultimovergleich von 0,11% auf 0,25% angestiegen. Der REX-Performanceindex habe um 0,8% nachgegeben.

