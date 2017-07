FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahlen des Softwarekonzerns SAP sind am Donnerstag gemischt aufgenommen worden. Entsprechend dünn fiel am Vormittag auch das Interesse an den Papieren aus, die zuletzt moderat um 0,22 Prozent auf 91,12 Euro fielen. Anleger hatten ihr Pulver mit Blick auf den Quartalsbericht offensichtlich schon verschossen: Mit einem Aufschlag von rund 1,7 Prozent hatten die Papiere am Vortag zu den besten Dax-Werten gezählt.

Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einem durchwachsenen Abschneiden im zweiten Quartal. Zwar habe der Softwaregigant beim Umsatz gut abgeschnitten und den Erlösausblick für das Gesamtjahr angehoben, die Profitabilität hätte aber in seinen Augen besser ausfallen können. Die operative Marge war im zweiten Quartal gegenüber dem starken Vorjahreswert um 1,7 Prozentpunkte auf 27,2 Prozent abgesackt. Das um Sonderposten bereinigte Betriebsergebnis fiel etwas schwächer aus als von Analysten erwartet.

CLOUD ENTTÄUSCHT - TROTZ HOHER INVESTITIONEN

Wie DZ-Bank-Experte Harald Schnitzer vor diesem Hintergrund betonte, steht das Umsatzwachstum bei SAP mit hohen Investitionen im Zusammenhang, die wiederum zu Lasten der Marge gehen. Unter anderem investiert SAP derzeit weiter viel in Rechenzentren, um Kunden passgerechte Lösungen in der Cloud anbieten zu können - einem wichtigen Wachstumsmarkt.

Thomas Becker von der Commerzbank sieht aber ausgerechnet dort eine weitere Schwachstelle im aktuellen Zahlenwerk: "Im Geschäft mit Cloud-basierten Angeboten hätte der Softwarekonzern besser abschneiden können", kommentierte der Experte. Die Erlöse hätten hier mit 932 Millionen Euro etwas unter den Marktschätzungen gelegen, während der Umsatz mit klassischer Software diese leicht übertroffen habe.

GEGENWIND DURCH EURO ERWARTET

Außerdem blicken Fachleute wegen des stärkeren Euro nicht gerade optimistisch voraus, was die zukünftige Gewinnentwicklung von SAP betrifft. Die Gemeinschaftswährung befindet sich seit Jahresbeginn im Aufwind und erreichte zuletzt zum US-Dollar ihren höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. SAP selbst befürchtet nun vorläufigen Gegenwind durch die Euro-Stärke. Wie Commerzbank-Experte Becker betont, sei der Konzern zuvor noch von einer eher positiven Wirkung ausgegangen.

Durch die zögerliche Kursentwicklung bleibt die Aktie von SAP - wie schon im ganzen Juli - weiterhin in einer engen Spanne zwischen 89 und 92 Euro gefangen. Allerdings hatte sie zuvor auch über Monate hinweg zugelegt: seit Anfang Dezember 2016 etwa 20 Prozent. Sie liegt damit gleichauf mit dem Dax, der seither vor allem von der weiterhin lockeren Geldpolitik angetrieben wurde./tih/men/stb

ISIN DE0007164600

AXC0113 2017-07-20/11:50