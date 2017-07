Mainz (ots) -



"O'draht is!" für eine Komödie über bayerische "Spezl"-Wirtschaft, die Münchner Society und den Gerstensaft, der alles am Laufen hält: "Bier Royal" entsteht derzeit in München und Umgebung als zweiteilige Familienkomödie für das ZDF. Regisseurin Christiane Balthasar inszeniert die Geschichte einer erfolgreichen, zerstrittenen Brauereifamilie, in der nach dem Tod des Patriarchen jeder erst recht das Messer wetzt. Neben Gisela Schneeberger und Lisa Maria Potthoff spielen Ulrike Kriener, Marianne Sägebrecht, Michael Klammer, Robert Palfrader und viele andere. Das Drehbuch stammt von Carolin Otto.



Das alteingesessene Münchner Familienunternehmen Arnulfbräu steht für jahrhundertealte, unumstößliche bayerische Tradition. Diese Gewissheit gerät ins Wanken, als Inhaber Franz-Xaver Hofstetter (Andreas Giebel) stirbt. Gisela (Gisela Schneeberger), seine Ehefrau, und Vicky (Lisa Maria Potthoff), Hofstetters Tochter aus erster Ehe, streiten um das Erbe. Und darüber, wie das Unternehmen in Zukunft geführt werden soll: Weiter nach bayerischer Wirtshaustradition? Oder nach einem neuem Konzept, vegane Bio-Weißwurst inklusive? Ein schonungsloser Machtkampf beginnt und führt die unabhängige Brauerei fast in den Ruin. Dabei hat Arnulfbräu mit globalen Konkurrenten und der investigativen Promireporterin Renate Rottmann (Ulrike Kriener) schon genug Probleme.



"Bier Royal" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der MOOVIE GmbH (Produzenten: Oliver Berben und Heike Voßler). Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Günther van Endert. Die Dreharbeiten dauern bis 5. September 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



